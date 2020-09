LOS ONLINE: Narazí Slavia na Vrbova kata!? Soupeře se dozví také Plzeň

Kat Pavla Vrby, českého kouče bulharského Razgradu, může dorazit do Edenu. Fotbalisté pražské Slavie se v poledne dozvěděli jména možných dvou soupeřů pro play off Ligy mistrů, jež se jako jediné z kvalifikačních kol evropských pohárů bude hrát tradičním systémem na dva zápasy doma-venku. Narazí na lepšího z dvojice Young Boys Bern - Midtjylland. Právě dánský mistr vyřadil Razgrad. V sídle UEFA v Nyonu se bude losovat také třetí předkolo Evropské ligy, v němž je mezi nasazenými Plzeň. Los můžete sledovat v online reportáži na Sport.cz.

Sešívaní mají jasno. A po pravdě měli v osudí i lepší varianty. Fotbalisté Slavie si v závěrečném play off o postup do skupinové fáze Ligy mistrů zahrají s vítězem duelu 3. předkola mezi Midtjyllandem a Young Boys Bern. Pražané sehrají první duel doma v Edenu. Termín je 22. nebo 23. září, odvetu pak odehrají o týden později venku. Zbytek pohárových kvalifikací se kvůli koronavirové pandemii hraje jen na jedno utkání. Na stadiony zatím nesmějí diváci.

Český mistr měl jistotu, že se jako nasazený vyhne papírově nejtěžším soupeřům Salcburku, Olympiakosu Pireus a Dinamu Záhřeb, které ještě čeká 3. předkolo s Ferencvárosem. Dalšími dvojicemi na výběr byly Crvena zvezda Bělehrad - Omonia Nikósie, Karabach - Molde a Maccabi Tel Aviv - Brest.

O základní skupinu @ChampionsLeague si zahrajeme buď s 🇩🇰 @fcmidtjylland, nebo s 🇨🇭 @BSC_YB! ✨ #UCL



První utkání odehrajeme v Edenu, odvetu pak na hřišti soupeře! ✈️ pic.twitter.com/ugGqxUmD7k — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) September 1, 2020

„Je výhoda být nasazený, všichni víme, které týmy nám hrozily. Ale nelze nikoho podceňovat, zvlášť v situaci, která je. Někdo hraje, někdo ne, každý je na tom jinak. Midtjylland hrál skvěle v Razgradu," upozorňuje trenér Jindřich Trpišovský.

Midtjylland ve 2. předkole nachytal tým vedený českým trenérem Pavlem Vrbou. Jedinou trefu utkání obstaral v 78. minutě po závaru před brankou pohotový Júnior Brumado, dál tedy postoupil vítěz dánské ligy. Třetí předkolo se hraje na jeden zápas 16. září od 19:30 hodin a domácím klubem bude Midtjylland.

„Za mě určitě nejsilnější dvojice, která v osudí byla... Midtjylland je dánský mistr a suverénně vyhrál před Kodaní, se kterou jsme před dvěma lety hráli. Young Boys zase ve své lize přestihli třeba Basilej," hodnotí Trpišovský.

„Zápas Midtjyllandu v Razgradu jsem viděl, o Young Boys mají přehled naši skauti, protože tam jezdili sledovat zajímavé hráče. Jedná se zkrátka o dva skvělé týmy," dodává kouč.

Plzeň vypadla v 2. předkole Ligy mistrů s Alkmaarem a bude hrát 3. předkolo Evropské ligy. Také Viktoria je nasazená. Byla zařazena do 8. losovací skupiny, narazí tedy na někoho z kvarteta SönderjyskE (Dánsko), The New Saints (Wales), Hajduk Split (Chorvatsko) a Zrinjski Mostar (Bosna).

Jablonec se v případě postupu přes Dunajskou Stredu ve 3. předkole Evropské ligy představí 24. září na hřišti Lince.