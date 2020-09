Jako Honza Zbořil sešívané do Ligy mistrů dostal. Jak letos ve ztichlém Edenu?

Každý posilující moment se hodí. A kapitán sešívaných má na co vzpomínat. Třeba jak ho loni překladatelka překřtila na Honzu Zbořila a on pak v odvetě proti Kluži jistil postup fotbalistů Slavie do Ligy mistrů. „Vzpomínky pořád máme v hlavách a všichni víme, o co hrajeme. Před tréninkem jsme si zrovna říkali, jaký dvojzápas byl a samozřejmě na něj chceme letos navázat. Vzpomínky jsou krásné, ale teď nás čeká další zápas a další těžký tým,“ usmívá se reprezentant Jan Bořil před úvodním domácím utkáním play off proti dánskému Midtjyllandu.