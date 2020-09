Pokud se červenobílí i letos probojují do hlavní soutěže Ligy mistrů, odměnou jim bude prémie přibližně 15,3 milionu eur (410 milionů korun). Když přes Midtjylland v play off nepřejdou, zahrají si na podzim alespoň skupinu Evropské ligy.

Sešívaní vyrukovali na trávník v liduprázdném Edenu jako pohárově zkušenější tým. Hned sedm členů základní sestavy se před rokem představilo také proti Kluži a jen Holeš se Zimou si znělku Ligy mistrů vyslechli na hřišti poprvé v životě.

Fotbalisté Slavie před uktáním s Midtjyllandem.

Zápas začal opatrně, jak se ostatně očekávalo. Ve hře bylo příliš, než aby někdo hned od začátku vrhl vše do útoku. Dříve se však přece jen osmělili domácí. Úvodní dvě střely si připsal Masopust, jednou vedle, pak do náruče brankáře. Houževnatý dánský mistr nenechával Slavii moc prostoru. Poprvé jeho obranu průnikem po křídle rozvrátil Olayinka. po jeho pobídce však Bořil pálil znovu jen do gólmana. Hosté byli na způsob hry sešívaných dokonale nachystaní, sami si však do přestávky šanci nevytvořili.

Kolář držel Slavii

Pražané potřebovali něco změnit, aby měli větší šanci se prosadit. Midtjylland jim ovšem po přestávce adresoval dvě důrazná varování, jak moc dokáže být nebezpečný. Vytáhlý Kaba se nejprve sám na hrotu špatně zorientoval, při jeho hlavičce po přímém kopu pak vytáhl parádní zákrok brankář Kolář. Ohrožením pak hrozil každý aut poblíž branky, který vyhlášený vrhačský specialista Andersson klidně dohodil až do ohně.

Nicolae Stanciu pálí na branku Midtjyllandu

Žádný div, že trenér Trpišovský poslal místo Tecla na hřiště svého žolíka Musu. Na druhé straně pro změnu došlo na Sista, který před pěti lety v Edenu na mistrovství Evropy připravil svým gólem o postup český tým do 21 let.

Střet dvou skvěle organizovaných týmů byl jistě zajímavým studijním materiálem pro odborníky, divákům u obrazovek však moc zábavy nenabídl. Slavii vázla rozehrávka od stoperů, dopředu se pachtila s velkými obtížemi. V závěru naopak mohli udeřit Dánové. Nedotáhli brejk dva na jednoho a při Sviatchenkově ráně se znovu zaskvěl Kolář.