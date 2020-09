Dánský tisk oslavuje Midtjylland: Slavia neměla nárok, senzační postup je blízko

Dánská média mají jasno. Midtjylland odvedl skvělou práci a je blízko k senzačnímu postupu do základní skupiny fotbalové Ligy mistrů. Den po utkání v Edenu se v Dánsku novináři předhánějí v superlativech na adresu soupeře sešívaných. „Skvělá výchozí pozice, zlatá šance je blízko. Postup do Ligy mistrů je blíže než kdy jindy," valí se v médiích po úvodní bitvě chvála na fotbalisty Midtjyllandu, který v Praze remizoval 0:0. Připomínají, že Slavia dokázala před rokem trápit slavnou Barcelonu, o to víc si remízy z Edenu váží.