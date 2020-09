Trpišovský znovu za věštce! Výhoda se přesouvá na naši stranu, uklidňuje sešívané

Úvodních 90 minut play off Ligy mistrů, jak detailně má dánský šampion spoléhající na vědecký přístup fotbalisty Slavie zmapované. Jenže také opačně platí, že trenér sešívaných Jindřich Trpišovský má Midtjylland přečtený. Přesně trefil jak jeho výhru 3:0 nad Young Boys, tak úterní bezbrankovou plichtu v Edenu. „I tenhle výsledek Jindra předpověděl. Tak ať mu vyjde i ten třetí,“ avizuje na twitteru šéf klubu Jaroslav Tvrdík, že ošemetná vstupní remíza není červenobílým úplně proti mysli.

Vyhrát doma nedokázali. Díky kouzlům gólmana Koláře ovšem neinkasovali, což je podstatné.

„Vzhledem k průběhu zápasu, jak byl vyrovnaný a těžký, je pro nás výsledek dobrý. Týmy jsou si hodně podobné. Víme, že nás Ondra Kolář v druhé půli podržel, chytil dvě nepříjemné situace. Po takovém průběhu je pro nás výsledek příznivý," hodnotí trenér Jindřich Trpišovský.

I tenhle vysledek Jindra predpovedel. Tak at mu vyjde i ten treti. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 22, 2020

Zatímco drtivá většina sázejících očekávala výhru Slavie, její kouč netají, že doma v první řadě zajistil defenzivu.

„Nechtěli jsme vytahovat tolik hráčů do ofenzivy, jak jsme zvyklí, protože případný gól z brejku by nám zkomplikoval situaci do odvety. Pro nás dobře, že jsme neinkasovali, takový bonus," přemítá Trpišovský.

Větší tlak bude na soupeře

Jak klubový šéf Jaroslav Tvrdík naznačuje, zatím vše běží podle očekávaného scénáře úspěšného kouče.

„Myslím, že ve druhém zápase se Dánům bude hrát trochu hůř. Tím, že jsme nedostali gól, se výhoda trochu překlopí na naši stranu," mne si dokonce Trpišovský ruce.

„Věřím, že v odvetě budeme mít větší výhodu tlaku, který teď bude na soupeře. Můžeme si tam dovolit třeba i víc riskovat ohledně postavení na hřišti. Potřebujeme podat lepší výkon, hlavně do ofenzivy," plánuje.

Slavia má po ruce ideální vzor. Loni v únoru doma remizovala s Genkem 0:0, po vysoké výhře 4:1 na hřišti soupeře pak v Evropské lize postoupila dál.

Znovu zvažuje rotaci

„Podobnost tady je. První zápas by tehdy taky dost opatrný. Genk byl dopředu víc fotbalový, ale zranitelnější vzadu. Midtjylland je fyzičtější soupeř. Zatím podobnost je, snad bude i po odvetě," usmívá se kouč.

Mužstvo se po vysilující bitvě musí dát do kupy. V sobotu čeká Slavii ligový duel se Slováckem. Trpišovský musí zvážit, zda znovu obmění sestavu tak razantně jako loni proti Bohemians mezi dvěma zápasy s Kluží.

„Máme na určení sestavy tři dny, budeme rotaci zvažovat. Zápas byl fyzicky strašně náročný, nešlo jen o běhání, ale zejména o souboje, které často berou víc sil než běhání," přikyvuje trenér.

Má kam sáhnout, někteří jsou však těžko nahraditelní.

„Další věc je, že na evropské zápasy můžeme typologicky použít jen některé hráče. Potřebujeme je pošetřit a neriskovat jejich možné zranění. Poradíme se s trenéry, zeptáme se i kluků, vše vezmeme v potaz. Nějaké změny v sestavě určitě budou," avizuje Trpišovský.