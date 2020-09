Zamotal Kúdela před cestou do Dánska trenérovi hlavu? Na to jsem nemyslel, tvrdil kapitán a střelec dvou gólů

Uprostřed týdne se na slávistické zápolení v play off Ligy mistrů proti dánskému Midtjyllandu jen díval, v sobotním večeru už ale vedl Ondřej Kúdela svůj tým do ligového klání proti Slovácku. Jako nejstarší, nejzkušenější, a tudíž jako kapitán. „Věděli jsme, že před cestou k odvetě do Dánska dojde v sestavě ke spoustě změn. Vynucených i nevynucených. Trenér nakonec protočil celou jedenáctku, ale úkolu jsme se zhostili dobře,“ kvitoval třiatřicetiletý Kúdela výkon spoluhráčů, které měl kolem sebe a kteří ani dohromady neposbírali ve slávistickém dresu tolik startů, co má na kontě on.