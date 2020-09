Slavia je v Dánsku postupovým favoritem, sázkaři však nejsou jednotní

Velká výzva pro červenobílé! V prvním dějství play off Ligy mistrů se v Edenu fotbalisté Slavie rozešli s Midtjyllandem bez branek, což do určité míry vyhovovalo všem zúčastněným. Sešívaní neinkasovali, Dánové neprohráli. Seveřané každopádně potvrdili svoji kvalitu a je jasné, že svěřence kouče Trpišovského ve středu venku nečeká nic lehkého, ba naopak. Sudičky jsou každopádně českému týmu dál nakloněny, na postup Slavie se sází v poměru 1,61:1, Midtjylland má kurz 2,41:1. Vklady sázkařů se však u domácích kanceláří různí.

Dvojzápas Slavie a Midtjyllandu se výsledkově nicneříkající remízou 0:0 v Praze dokonale zamotal. „Čekal jsem, že Slavia doma vstřelí gól, a přece jen si pootevře dveře do základní skupiny. Jenže nedala a teď to bude mít opravdu těžké," říká Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Odveta je ovšem otevřená partie a pořád je zde hledisko vstřelený gól doma - venku. Pokud Slavia v Dánsku skóruje, bude v obrovské výhodě, což může strašit domácí celý zápas, i kdyby vedli 1:0 od první minuty. A odpovídají tomu i kurzy, které jsou na výsledek zápasu po 90 minutách téměř naprosto vyrovnané: výhra Midtjylland 2,8:1 - Slavia je dokonce o dvě setiny favoritem 2,78:1. Remíza má kurz 3:1.

„První utkání tak trochu naplnilo naše obavy, že postoupit přes Midtjylland bude mnohem těžší, než se mnozí domnívali. Slavia sice na svém stadionu tvořila hru, větší šance si ale vytvářeli Dánové a nebýt gólmana Koláře, mohlo být v Edenu smutno už po prvním dějství. Doma bude Midtjylland více na balonu, celkově se ale obraz hry moc měnit nebude," přemítá Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Dánský klub v Edenu ukázal, že umí hrát aktivní, bojovný fotbal, vypracoval si množství šancí. Domácí fanoušci byli poněkud zklamaní, očekávají od trenéra do odvety změny v sestavě, volají po střelci Musovi. Bezbranková remíza dává tušit, že gólový ohňostroj ve druhém utkání neuvidíme. Dá se čekat minimálně opatrná první půlka," avizuje Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Trpišovský je geniální trenér

„Vsadil bych, že kouč Trpišovský věrný své strategii překvapivých tahů, udělá v sestavě více změn, než bychom my fanoušci čekali a než očekává soupeř a bude to rozhodující krok k postupu. Cit pro výběr pravých hráčů ve správnou chvíli zopakoval už tolikrát, že to už není o štěstí. V tomhle je Trpišovský geniální trenér," zdůrazňuje Urbanec.

„Sám jsem zvědav, co Trpišovský vymyslí. Sázka na pevnou obranu a rychlý protiútok se ale proti soupeři, kterého jste doma nepřehráli, logicky nabízí. Význam první vstřelené branky je v kontextu úvodního výsledku zcela zásadní, celý duel tak může rozhodnout jediná chyba či zaváhání," přidává se Hanák.

„Trpělivost, zkušenosti mohou být tím, co rozhodne. Slavia má nepatrně vyšší kurz na výhru nežli dánský celek," dodává Světlíková.

Sázkaři se tentokrát neshodnou. U Fortuny jdou vklady tipérů ve prospěch Slavie v poměru 60:40. Naopak u Chance si na postup Midtjyllandu vsadilo o 20 % víc sázejících než na postup Slavie.

„Sázkaři utkání nevidí zrovna optimisticky, 47 % z nich si vsadilo na výhru Midtjyllandu, 19 % má na svém tiketu remízu a 34 % tipuje výhru sešívaných," rekapituluje Světlíková.