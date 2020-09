Buď po roce další postup do Ligy mistrů a vyhlídky na celkový zisk blížící se půlmiliardě korun. Nebo vyřazení a start alespoň v základní skupině Evropské ligy. Fotbalisté pražské Slavie večer svedou v dánském Herningu bitvu, která zásadním způsobem ovlivní celou sezonu. Doma s Midtjyllandem remizovali 0:0.

Dánský záložník Pione Sisto (vlevo) a český záložník Adam Jánoš na archivním snímku během utkání ME 2015 hráčů do 21 let.

Bookmakeři domácích sázkových kanceláří favorizuji v odvetě play off Ligy mistrů na postup Slavii. Čeští internacionálové, kteří dres dánského šampiona v minulých letech oblékali, však zvedají varovný prst. „Před dvojzápasem jsem víc věřil Midtjyllandu v poměru 60:40. První zápas na mém názoru nic nezměnil. Výsledek 0:0 je samozřejmě zrádný. Pokud dá Slavia gól, odveta bude pro Dány těžká..." přemítá útočník Václav Kadlec, který letos ve Spartě ze zdravotních důvodů ukončil profesionální kariéru.

„Slavia doma neinkasovala, což je hodně důležité. Na druhou stranu hraje se v Dánsku, kde budou domácí opravdu silní. Někdo si myslí, že je to 50 na 50, já mírně favorizuju Midtjylland doma," přidává se Filip Novák, obránce istanbulského Fenerbahce.

Český obránce Filip Novák z Midtjyllandu se raduje z gólu v dánské lize.

Před týdnem byl duel v Edenu šachovou partií, v níž na sebe narazila dvě velmi podobná mužstva. Jako by Slavia na trávníku hleděla do zrcadla a viděla samu sebe.

„Trefný příměr. Takový průběh se dal čekat. Midtjylland vyznává hodně podobný styl fotbalu jako Slavia. Běhavý, fyzicky náročný. Také druhý zápas bude boj, žádná krása. Midtjylland tak hrál už za mě. Od té doby pár hráčů vyměnil, ale na svém pojetí nic nezměnil," poukazuje Kadlec, který působil v Herningu od ledna do září 2016.

Ani jeho bývalého českého spoluhráče nepřekvapilo, že Midtjylland byl v úvodním zápase v Edenu nebezpečnější a na rozdíl od Slavie měl nejméně dvě gólové šance. „Vím, jak kvalitní mužstvo to je. Naopak si myslím, že mají ještě na víc. Čekám, že v odvetě podají ještě lepší výkon. Takže Slavia si určitě musí dát pozor," říká v rozhovoru pro ČTK reprezentant Novák, který v Midtjyllandu působil od léta 2015 do předloňského ledna.

Sory Kaba z Midtjyllandu a David Hovorka

Vlastimil Vacek, Právo

Anglie nebyla Sistovi dost dobrá

Sešívaní doufají ve strategické tahy Jindřicha Trpišovského. Jejich trenér se ještě nikdy v klíčových zápasech s určením sestavy nespletl. Své žolíky ovšem chystá i soupeř. Trumfem může být především útočník Pione Sisto, který vítězným gólem v Edenu v červnu 2015 vzal na ME hráčů do 21 let Lvíčatům naději na postup ze skupiny. Dánský reprezentant ugandského původu se v létě vrátil po čtyřech letech strávených v Celtě Vigo.

„Sista podle mě nasadí od začátku. Byl údajně zraněný, navíc se vrátil teprve nedávno, ale rozehrává se. Mimořádný hráč. Již jako mladíček mohl jít za nějakých 8 až 10 milionů do Anglie. Ale nechtěl tam, řekl, že si počká na Španělsko. A je tak dobrý, že se opravdu dočkal. Navíc je stále poměrně mladý, takže určitě bude mít znovu možnost odejít z Dánska do kterékoliv z velkých lig," líčí Kadlec.

Slávista Mick van Buren (vlevo) v souboji s Václavem Kadlecem ze Sparty v pražském derby.

Vlastimil Vacek, Právo

Trpišovský netají, že pod tíhou odpovědnosti se červenobílí v domácím utkání soustředili především na udržení čistého konta. V odvetě se větší tlak podle něj přesune na soupeře, který si navíc na rozdíl od Slavie v Lize mistrů ještě nikdy nezahrál.

„Jenže o to větší motivaci Midtjylland má, poprvé se do ní dostat! Má hodně hráčů tmavé pleti. A jak jsem je všude poznal, ti si žádný tlak nepřipouštějí, naopak si velké zápasy užijí," myslí si exsparťan Kadlec.

Letos musel ze zdravotních důvodů ukončit profesionální kariéru, ale nedávno se nechal zlákat do Červených Janovic. Po boku Tomáše Řepky a Martina Jiránka bude hrát III. třídu na Kutnohorsku. Poprvé by měl nastoupit v neděli v Tupadlech. „Exhibiční zápasy zvládám v pohodě. Doufám, že soutěžní na nižší úrovni také, ale sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat," usmívá se Kadlec.