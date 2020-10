Splněný sen! Český fotbalista se dostal v Liverpoolu na lavičku v Lize mistrů

Brankáři Vítězslavu Jarošovi se splnil jeden z fotbalových snů. Devatenáctiletý český gólman se za Liverpool poprvé v kariéře dostal na lavičku při zápase Ligy mistrů a mohl si zblízka užít středeční vítězství 1:0 na hřišti Ajaxu Amsterodam. Jaroš patří do týmu "Reds" do 23 let, ale s "áčkem" pravidelně trénuje a je nadšený, že se může připravovat s hvězdami jako Muhammad Salah či Firmino.

Jaroš se dostal na lavičku díky tomu, že kvůli zranění chyběla brankářská jednička Alisson Becker. Předtím se mu to ještě povedlo v únoru, kdy dělal náhradníka v duelu Anglického poháru proti Shrewsbury, v němž scházeli hráči z A-týmu.

"Myslím si, že to byl splněný sen. Liga mistrů je asi největší soutěž a je to něco, o čem jsem vždy snil. I když je to jen lavička, i tak je to velký úspěch," řekl Jaroš v rozhovoru pro web FAČR.

Mládežnický reprezentant Vítězslav Jaroš se ve středu posadil na lavičku slavného Liverpoolu v zápase Ligy mistrů 🏆



Celý rozhovor 👉 https://t.co/4ZEXQv7yrs pic.twitter.com/PQLviTnd25 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 24, 2020

"Bral jsem to jako obrovskou zkušenost. Ne každý se může dostat na lavičku Liverpoolu, ještě v takovém velkém zápase, když jsme hráli s Ajaxem. Byla to krásná zkušenost a rád bych si ji ještě několikrát zopakoval. Jen škoda, že nebyli na utkání diváci, to by bylo ještě o něco lepší," dodal gólman české reprezentační dvacítky.

Být přímo na zápase bylo skvělé, líčí

Bylo mu jasné, že do hry se v Amsterodamu nejspíš nedostane. "Tím, že jednička Alisson byl zraněný, posunul jsem se do role trojky. Několikrát už jsem jako trojka byl, ale to jsem se nedostal na lavičku. Ale tím, že je nyní změna pravidel a můžete mít 12 hráčů na lavičce, tak to vyšlo. Mohl jsem být přímo při zápase, což bylo skvělé," pochvaloval si.

Cenné zkušenosti, které získá s A-týmem, si pochvaluje

"Na lavičce jsme byli dva brankáři, kdyby se něco stalo s jedničkou (Adriánem). Asi bych stejně nenaskočil, protože dvojka (Kelleher) je s týmem už asi tři roky, má více zkušeností než já. Myslím si, že by šanci dostal on," přemítal Jaroš.

Vzhledem ke zranění Alissona, který se v sobotu vrátil mezi tyče, byl Jaroš s "áčkem" Liverpoolu poslední dobou na zápasech častěji. "Jsem spíše v týmu Liverpoolu do 23 let, za který bych měl i nastupovat. Ovšem momentálně jsem jezdil na zápasy s áčkem a taky s nimi trénuji. Tím, že se nám kryjí zápasy týmu do 23 let a áčka, tak toho moc neodchytám. Ale myslím si, že i tak je to pro mě cenná zkušenost, že můžu s áčkem Liverpoolu trénovat a že s nimi mohu absolvovat kompletní program," těší Jaroše.

"Myslím si, že každý by dal cokoliv, aby mohl trénovat s takovými hvězdami, které vyhrály Ligu mistrů a Premier League. Nebo je aspoň vidět na vlastní oči. Je to splněný sen," doplnil Jaroš.

Několikrát už hovořil i s trenérem úřadujících anglických šampionů Jürgenem Kloppem. "S námi brankáři spíše komunikuje trenér brankářů, ale občas si popovídám i s ním, třeba když jsme v jídelně nebo v podobných situacích. Myslím si, že je takový, jak na lidi působí i v televizi, je usměvavý, sympaťák, špičkový trenér, což ukazují výsledky. Ale je fakt, že když se rozčílí, tak je to taky znát," usmál se Jaroš.

Svou budoucnost nechává otevřenou. "Budu se snažit co nejlépe ukázat v áčku, třeba odehrát nějaké zápasy, když se naskytne šance. A když ne, zkusit třeba hostování v nižší soutěži, jako to třeba udělal Matěj Kovář z Manchesteru United, když šel do Swindonu. Tato cesta není špatná, málokterý brankář se dostane z mládeže rovnou do Premier League," dodal Jaroš.