FOTBAL ONLINE: Hit LM! Barcelona po parádní brance vede, ani druhý gól Juventusu neplatí

Fotbalisté Barcelony se radují z branky do sítě Juventusu

Fotbalisté Barcelony se radují z branky do sítě Juventusu

Juventus i Barcelona zahájily boje ve skupině G úspěšně. Turínský tým v Kyjevě porazil Dynamo 2:0, Katalánci doma deklasovali Ferencváros 5:1. Přišli ale o vyloučeného stopera Gerarda Piquého, který jim dnes nepomůže.

Úřadující vítěz Evropské ligy Sevilla, kde působí český brankář Tomáš Vaclík, přivítá Rennes.

Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou všechny středeční duely z Ligy mistrů v přímých přenosech. Divák si díky multidimenzi může vybrat, jaký přenos chce sledovat. Moderátor Petr Svěcený přivítá ve studiu bývalého reprezentanta Martina Jiránka a také fotbalového experta a trenéra Miroslava Jirkala. Po skončení zápasů následují tradičně sestřihy ze všech zápasů a ohlasy ve studiu.

Bruggy doma vyzvou Lazio Řím a do sestavy belgického týmu se po pozitivním testu na koronavirus může vrátit Michael Krmenčík. Dortmund si po prohře 1:3 v Římě zahraje o první body ve skupině F proti Zenitu.

Favorité nezaváhali, Chelsea i PSG slaví výhry

Fotbalisté Paris St. Germain vyhráli v 2. kole základní skupiny Ligy mistrů v Istanbulu nad Basaksehirem 2:0. Finalista minulého ročníku částečně napravil minulou domácí porážku s Manchesterem United a získal první body do tabulky. Úvodní vítězství ve skupině si připsala i Chelsea, která vyhrála v Krasnodaru vysoko 4:0.

Paris St. Germain byl po nečekané úvodní porážce pod tlakem a v Istanbulu neměl lehkou práci i proto, že už v 26. minutě musel kvůli zranění střídat hvězdný útočník Neymar.

Hostující Danilo Pereira z PSG bojuje o míč s Denizem Turucem s Basaksehiru

Tolga Bozoglu, ČTK/AP

Turecký celek měl několik šancí, ale v koncovce se prosadil jen favorit. Po dvou asistencích Mbappého se v 64. a 79. minutě trefil Kean a navázal na dvě branky z víkendového ligového duelu. Dvacetiletý talent se stal v 20 letech a 243 dnech nejmladším italským střelcem v Lize mistrů.

Chelsea překvapení nedopustila

Chelsea si připsala nejvyšší venkovní výhru za poslední dva roky, na kterou to ale dlouho nevypadalo.

Jorginho ve 14. minutě trefil z penalty jen brankovou konstrukci, a i když do pauzy poslal favorita přece jen do vedení po chybě gólmana Hudson-Odoi, po změně stran domácí málem srovnali. Gazinskij pálil do břevna.

V 76. minutě však z druhého pokutového kopu pro hosty už nezaváhal Werner a poté skórovali ještě Zijach s Pulisicem.