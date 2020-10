Útočník PSG Kean je nejmladším italským střelcem v Lize mistrů

Ve věku dvacet let a 243 dnů se útočník PSG Moise Kean stal historicky nejmladším italským střelcem v Lize mistrů. Povedlo se mu to díky dvěma zásahům ve středečním zápase na hřišti Basaksehiru Istanbul, kterými zařídil finalistovi posledního ročníku soutěže výhru 2:0.

Italský reprezentant, který je v pařížském klubu na ročním hostování z Evertonu, září hned po příchodu do PSG v úvodu měsíce. Dva góly totiž vstřelil už v sobotním ligovém duelu s Dijonem (4:0), v Istanbulu navíc zařídil důležitou výhru, protože PSG v úvodním duelu soutěže doma podlehl 1:2 Manchesteru United.

"Jsem rád, že jsem od trenéra dostal znovu šanci v základní sestavě, navíc v Lize mistrů. Jsem šťastný, že jsem ji využil, výhra je pro nás v téhle těžké skupině velmi cenná. Moje oblíbená práce je dávat góly, jsem připraven hrát v každém zápase," řekl listu Le Monde Kean, který v posledních dvou zápasech vstřelil dvakrát více gólů než za celou minulou sezonu na Ostrovech.

Italský útočník, jehož fanoušci PSG překřtili na King Kean, skóroval nejprve v 64. minutě poté, co byl po rohovém kopu zcela neobsazený na hranici malého vápna. O čtvrt hodiny později se prosadil z otočky, když opět využil Mbappého přihrávku. Střelecky tak zastoupil hvězdného útočníka Neymara, který se už ve 26. minutě zranil a musel vystřídat. "Snad jeho (Neymarovo) zranění nebude vážné, vystřídali jsme jej, protože se nemohl stoprocentně pohybovat," řekl trenér PSG Thomas Tuchel.

"Moise (Kean) prokázal to, kvůli čeho jsme jej získali. Je vynikající v soubojích, umí hrát velmi dobře zády k bráně a umí se prosadit ze vzduchu. Můžeme mu poděkovat, protože jsme hráli proti velice silnému soupeři, navíc bez Neymara," poukázal Tuchel na to, že byl Basaksehir do prvního inkasovaného gólu aktivnější.

PSG se díky výhře dostal na druhé místo skupiny H o skóre před Lipsko, které prohrálo 0:5 na hřišti Manchesteru United. A právě s aktuálním lídrem německé ligy, jehož Pařížané porazili v semifinále posledního ročníku Ligy mistrů, se utkají v příštích dvou zápasech soutěže. Ten první je na programu příští středu v Lipsku.