Čech našel svého nástupce. Když bude lepší než já, udělá mi radost, hlásí

Legendární Petr Čech byl sice před pár dny senzačně dopsán na soupisku Chelsea pro Premier League, vypadá to však, že se mezi tyče týmu ze Stamford Bridge jen tak nedostane. Nepustí ho tam talentovaný Edouard Mendy, gólman, kterého doporučil právě bývalý český reprezentant. „Za posledních osmnáct měsíců jsme sledovali třicet gólmanů, a když se řešila pozice brankáře, napadlo mě, že by on měl potenciál být v Chelsea jedničkou," prozradil Čech pro BT Sport s tím, že na podpisu gólmana měl velký podíl.