FOTBAL ONLINE: Liverpool v Lize mistrů vede. Bayern prohrává, slavný Real na kolenou!

Šestici už jistých osmifinalistů fotbalové Ligy mistrů mohly v úterý mimo jiné doplnit slavné kluby Liverpool a Real Madrid. Zatímco Liverpool od 21 hodin hostí Ajax (stav je zatím 1:0), španělský gigant dostal na Ukrajině lekci z produktivity a se Šachtarem Doněck prohrál 0:2. Výrazně si tak zkomplikoval postup do osmifinále. V závěrečném kole skupiny B nemusí Realu za týden stačit k postupu ani výhra nad Mönchengladbachem, pokud německý tým ve večerním duelu porazí Inter Milán a příští týden doma podlehne Šachtaru. Oba zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Brankář Salcburku Cican Stankovič drží míč poté, co jej z penalty překonal Anton Mirančuk z Lokomotiv Moskva a snížil v závěru utkání na 1:2.

Liverpoolu stačí k postupu ze skupiny D remíza s Ajaxem bez ohledu na výsledek souběžně hraného duelu Bergama s posledním Midtjyllandem. Portu s dosud stoprocentním Manchesterem City stačí v céčku uhrát remízu. Dál půjde i v případě, že Olympiakos Pireus nezvítězí v Marseille.

Real podlehl Šachtaru v úvodním zápase v Madridu překvapivě 2:3, předpokládalo se však, že i bez zraněného kapitána Sergia Ramose půjde za výhrou, která by mu zajistila postup do play off. Vyhrál totiž oba předchozí zápasy s Interem Milán, kdežto Šachtar dostal v duelech s Mönchengladbachu dohromady deset branek.

Gól! Marlos jásá, na trávníku leží překonaný brankář Realu Madrid Thibaut Courtois a vlevo se už běží radovat střelec Šachtaru Dentinho.

Gleb Garanich, Reuters

Do sestavy Realu se po třízápasové pauze zaviněné zraněním vrátil klíčový útočník Karim Benzema a už v 5. minutě poslal do šance Marca Asensia, ten však trefil tyč. Jenže to bylo poslední vážnější ohrožení domácí branky, naopak po celý zápas bránící Šachtar spoléhal na brejky. Po jednom z nich skóroval v 57. minutě střídající Dentinho, který napálil z deseti metrů odražený míč za záda gólmana Courtoise.

Real sice ve zbytku zápasu vrhl všechny síly do útoku, v 82. minutě se ale na vlastní polovině rozběhl další střídající hráč Šachtaru Manor Salomon, před velkým vápnem si míč zasekl a střelou na přední tyč překvapil Courtoise. Bílý balet prohrál na Ukrajině teprve podruhé v historii, poprvé to bylo před 21 lety proti Dynamu Kyjev.

Fotbalisté Salcburku poprvé v tomto ročníku Ligy mistrů vyhráli a udrželi šanci na postup do osmifinále. Na hřišti Lokomotivu Moskva zvítězili 3:1 především díky dvěma gólům Mergima Berishy, který zaznamenal v tomto ročníku soutěže už čtyři góly.

Brankář Salcburku Cican Stankovič drží míč poté, co jej z penalty překonal Anton Mirančuk z Lokomotiv Moskva.

Maxim Shipenkov, ČTK/AP

Pokud Atlético Madrid ve večerním zápase doma neporazí Bayern Mnichov, utká se Salcburk za týden se španělským týmem o play off. Naopak Lokomotiv o šanci na postup přišel a v příštím týdnu bude na hřišti Bayernu hrát jen o účast v play off Evropské ligy.