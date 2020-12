Souboj titánů pro Ronalda. Dva roky čekali na vzájemný střet a Messi končil frustrovaný

„Skórovat tady na Camp Nou je pro mě vždy speciální. S Messim jsme svým způsobem sdíleli posledních dvanáct třináct let našeho života. Vždy je skvělé se mu postavit tváří v tvář. Lidé mluví o naší rivalitě, ale pro mě je privilegium mu čelit v přímém souboji," vykládal Cristiano Ronaldo, který má po úterní noci na kontě v Lize mistrů rekordních 134 branek a na druhého Messiho má šestnáctigólový náskok!

Barcelona zejména v prvním poločase nedokázala Juventusu čelit, a tak bylo vlastně úspěchem domácích, že prohrávali o přestávce jen dvoubrankovým rozdílem. „Třicet minut jsme hráli skutečně velmi dobře. Měli jsme správnou mentalitu. A myslím, že ani v druhém poločase náš výkon nebyl tak špatný, když jsme přidali třetí gól, udrželi čisté konto a máme tři body," usmíval se Ronaldo, který se v přímém souboji s Lionelem Messim střetl poprvé od května 2018. A zatímco portugalský kanonýr se do Turína vracel vysmátý, kapitán Barcelony opouštěl hřiště frustrovaný.

„Byl jsem překvapený naším vstupem do zápasu. My jsme nešli ovládnout hru, ale prostě si zahrát fotbal a neprohrát. Nebyli jsme hladoví po vítězství," lamentoval Ronald Koeman, trenér Barcelony.

Kapitán Barcelony Lionel Messi během zápasu Ligy mistrů s Juventusem.

Albert Gea, Reuters

„Je to ostudná porážka. Chyběla nám touha, správný přístup, ochota pracovat. Prostě všechno. A je to chyba jen nás hráčů. My jsme ti, kteří jdou na trávník a mají naplnit taktické záměry. Nezvládli jsme to," brblal Antoine Griezmann, útočník Barcelony, po ostudném přídělu. „Nejvíc znepokojující zjištění bylo, že moji hráči v úvodu působili vyděšeně, vystrašeně," nechápal Koeman.

Věděl, že smazat dvoubrankové, respektive tříbrankové manko během druhé půle i po několika střídáních v rychlém sledu bude prakticky nemožné. „Nechávali jsme soupeři příliš mnoho prostoru, nebyli jsme na naší tradiční úrovni. Hráli jsme špatně v defenzivě a zápas jsme prohráli fakticky během první půlhodiny," posteskl si Koeman.

Juventus tak oplatil Barceloně domácí prohru. V Turíně totiž Katalánci slavili v závěru října dvoubrankové vítězství. „Není to otázka motivace, ale cesty, na které existují vzestupy a pády, které jsou nevyhnutelné, než najdete určitou kontinuitu a od negativních okamžiků se dostanete k těm vzrušujícím," filozofoval brankář Juventusu Gianluigi Buffon.

„Je to prosté. Na hřišti jsme se obětovali jeden za druhého, dali do zápasu maximální úsilí a na hrotu jsme měli Cristiana Ronalda. Za takové konstelace je pak možné úplně všechno," zalykal se štěstím Leonardo Bonucci, obránce Juventusu, který si triumfem zajistil první místo ve skupině. „Pro naše sebevědomí se nemohlo stát nic lepšího, než porazit Barcelonu takovým způsobem a ještě na jejím hřišti," radoval se mazák v obraně italského klubu.