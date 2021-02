Wengerovi se nelíbí plánovaná změna fotbalové Ligy mistrů

Trenérské legendě Arsénu Wengerovi se nezamlouvá návrh na reformu fotbalové Ligy mistrů. Pokud by podle bývalého trenéra Arsenalu prošel návrh s rozšířením na 36 klubů, hrálo by se příliš mnoho zápasů a soutěž by ztratila sportovní význam.

Nový formát Ligy mistrů by měl vstoupit v platnost od ročníku 2024/25. Mohla by se hrát po vzoru basketbalové Euroligy v ligovém formátu, bez rozdělení do skupin. UEFA, která chce změnou zabránit vzniku tzv. superligy založené nejbohatšími kluby, také zvažuje o rozšíření z 32 na 36 týmů.

"Nový model Ligy mistrů se mi vůbec nelíbí," řekl Wenger v rozhovoru pro televizní stanici BeIN SPORTS. "Kluby chtějí víc peněz a ty jim zaručí víc zápasů. Ale fanoušci zase chtějí vidět zápasy, ve kterých o něco jde. Moderní fotbal proto musí najít kompromis mezi tím, co chtějí kluby a co si přejí fanoušci," dodal.

"Ve chvíli, kdy nebudeme brát ohled na nějaký smysluplný sportovní význam soutěže, tak je to špatně. Každý, kdo hraje fotbal na nejvyšší úrovni, vám řekne, že je důležité, aby rozhodovaly sportovní kvality," přidal Wenger, který v současnosti pracuje jako šéf globálního rozvoje fotbalu pro FIFA.

Šéf sdružení evropských lig Lars-Christer Olsson je zase přesvědčený, že pokud by byla Liga mistrů rozšířena o čtyři účastníky, nemělo by jít o kluby z Anglie, Španělska, Německa, Francie nebo Itálie. "Lepší by bylo, kdyby se kvalifikovali například mistři Skotska, Švýcarska nebo Dánska. A ne šestý tým z Anglie nebo Španělska," prohlásil.