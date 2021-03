Vaclíkova Sevilla je extrémně motivovaná, vyřazení odvrací také Juventus

Musel si na šanci počkat dlouho. Tomáš Vaclík kvůli zranění brankářské jedničky Jasína Bunúa odchytal poslední dva soutěžní zápasy, ale Sevilla v obou případech vyšla naprázdno. Nejprve v Barceloně prohrála po prodloužení 0:3 a vypadla v semifinále Španělského poháru. V sobotu pak v La Lize nečekaně podlehla Elche 1:2.

Vaclíkův tým je stále ve hře. Sebevědomí Dortmundu utrpělo po čtyřech triumfech napříč všemi soutěžemi za sebou víkendovou prohrou s Bayernem Mnichov 2:4. Navíc kanonýr Erling Braut Haaland, který v Seville vstřelil dva góly, musel předčasně opustit hřiště po tvrdém zákroku Jeroma Boatenga.

Je otázkou, zda se stihne dát do pořádku, stejně jako Jadon Sancho, Raphael Guerreiro či Gio Reyna.

Sestřih osmifinále Ligy mistrů Sevilla - Dortmund

O2 TV Sport

„Proti Bayernu jsme nehráli dostatečně dobře. Jeden z nejlepších týmů na světě toho využil. Porážku teď ale musíme hodit za hlavu, protože nás čeká nová výzva," zdůrazňuje záložník Emre Can.

Seville se od porážky v prvním zápase s Dortmundem nedaří, prohrála tři ze čtyř duelů.

„Už se soustředíme jen na to, co přijde. Momentálně se cítíme špatně, ale musíme zvednout hlavy a připravit se na Ligu mistrů. Jsme extrémně motivováni a do výkopu budeme pracovat na mentální i fyzické regeneraci hráčů," vyhlašuje trenér Julen Lopetegui, který již podle oficiální klubové stránky může počítat s brankářem Jasínem Bunúem i obráncem Julesem Koundem.