FOTBAL ONLINE: Rána pro Ronalda a spol. Juventus je na hraně vyřazení! Hraje i Vaclíkova Sevilla

Vaclík kvůli zranění brankářské jedničky Jasína Bunúa odchytal poslední dva soutěžní zápasy, ale Sevilla v obou případech vyšla naprázdno. Nejprve v Barceloně prohrála po prodloužení 0:3 a vypadla v semifinále Španělského poháru a v sobotu v La Lize nečekaně podlehla Elche 1:2. Dortmund v sobotním bundesligovém šlágru podlehl 2:4 Bayernu Mnichov a zaváhal po sérii čtyř soutěžních výher.

Juventus v Portu nezvládl začátky obou poločasů a v každém bleskově inkasoval od Mahdího Taremího a Moussy Maregy. Šance italských šampionů do odvety zvýšil v 82. minutě Federico Chiesa důležitou brankou na hřišti soupeře. "V odvetě to bude úplně jiný Juventus. Protože pokud chceme postoupit do dalšího kola, musíme předvést něco úplně jiného," burcuje křídelník Chiesa, jehož tým vyhrál devět z posledních 10 domácích soutěžních zápasů.