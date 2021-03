„Byl to šílený zápas. A ještě šílenější postup," smál se dvacetiletý norský útočník, který byl vyhlášen mužem zápasu. Během první půle uklidil s ledovým klidem balon do sítě v tutové příležitosti po přihrávce Reuse. Jednalo se přitom o jedinou příležitost Dortmundu za celý poločas, jemuž jasně dominovala Sevilla. V jejím dresu zůstal pouze na lavičce český reprezentační gólman Tomáš Vaclík.

„Hosté hráli výborně, ale bylo skvělé mít těsné vedení, protože v tu chvíli Sevilla potřebovala tři branky k postupu," culil se s odstupem Haaland.

Po pauze nejprve vstřelil gól ze hry z mimořádného úhlu po důrazném průniku pokutovým územím, ale sudí trefu norského mladíka na pokyn videoasistenta a shlédnutí celé situace u videa odvolal a na základě předchozího zákroku nařídil pokutový kop pro Borussii právě za faul na Haalanda.

Nor se chopil balonu, jenže brankář Bono jeho pokus vyrazil. Sudí však nechal penaltu opakovat, protože gólman Sevilly nebyl v době kopu na brankové čáře. Haaland sebral odvahu i na druhý pokus. A míč do sítě procedil, byť Bono si na jeho ránu znovu sáhl.

Fotbalisté Dortmundu se radují z úvodní branky utkání

Ina Fassbender, Reuters

„Byl jsem přesvědčený, že kdyby zůstal na čáře, balon by skončil v síti. I proto jsem šel zahrát i opakovaný pokus, přestože jsem byl trochu nervózní. Ale bylo skvělé vstřelit druhý gól," vypravoval pro uefa.com po utkání.

Dvacet gólů v Lize mistrů

S dvěma zásahy přepsal střelecké statistiky Ligy mistrů. Připsal si 20 gólů v Lize mistrů za pouhých čtrnáct utkání! Potřeboval o deset zápasů méně než dosavadní držitel rekordu, jímž byl Harry Kane. Když nynější kapitán Tottenhamu vstřelil v listopadu 2019 dvacátý gól mezi evropskou klubovou smetánkou, hrál čtyřiadvacátý duel.

Erling Braut Haaland se postaral i o druhý gól Dortmundu

Ina Fassbender, Reuters

„Je to privilegium hrát s Erlingem. Je zbytečné mluvit o jeho výjimečných dovednostech. Ještě vzácnější je jeho mentalita. Je mladý, hladový a nepoznal mnoho neúspěchů, což je možná důvod, proč je tako pozitivní a přesvědčený, že může dobýt svět. Je pro nás všechny inspirací," rozplýval se nad výkonem spoluhráče Thomas Delaney, záložník Dortmundu.

Nor navíc jako první v dějinách vstřelil dvacet branek před jednadvacátými narozeninami. V den úterního souboje se Sevillou bylo Haalandovi 20 let a 231 dnů. Druhý v pořadí Kylian Mbpappé dovršil při dvacáté trefě v Champions league 21 let 355 dnů, třetím v žebříčku je útočník Barcelony Lionel Messi, jemuž při dvanáctém zásahu mezi evropskou elitou bylo 22 let 266 dnů. A Cristiano Ronaldo, další z ofenzivních hvězd Ligy mistrů dosáhl dvacáté trefy v den, kdy Portugalci bylo 24 let a 306 dnů.

„Jsem unavený, ale cítím se neskutečně. Je to veliké být mezi osmi nejlepšími kluby Evropy. Vážně jsme ve čtvrtfinále," rozplýval se Haaland.

Skóroval ve dvanácti ze čtrnácti utkání Ligy mistrů, do nichž nastoupil. Osm branek v Champions League vstřelil ještě v dresu Salzbugu, dalších dvanáct pak nasázel po přestupu do Dortmunudu. Čtyři branky dal pravačkou, patnáct vstřelil levačkou, jednu hlavou. Dvanáct z celkových dvaceti zásahů bylo při domácích duelech.

Hostující Lucas Ocampos (vpravo) v souboji s domácím Mateu Moreym

Martin Meissner, ČTK/AP

„Je to přirozený kanonýr. Nezastavitelný, pokud dostane prostor. Mimořádně rychlý. Se skvělou psychickou odolností a naprosto chladnokrevný v koncovce," rozplýval se Steffen Freund, bývalý německý reprezentant, který v roce 1996 vyhrál zlato na ME v Anglii a s Dortmundem slavil triumf v bundeslize i Lize mistrů.