Juventus ho angažoval, aby mu pomohl vyhrát fotbalovou Ligu mistrů. Ale ani v letošní sezoně se to Cristianu Ronaldovi nepovede, Stará dáma po úterním thrilleru v Turíně skočila už v osmifinále. Právě Ronaldo to po šokujícím vyřazení s Portem společně s koučem Pirlem schytává nejvíc.

Fanoušci Juventusu i mnozí experti se do Ronalda pustili především kvůli jeho mizerné roli ve zdi při klíčové trefě hostujícího Oliveiry v odvetě prodloužení, která znamenala vyrovnání na 2:2. Domácí sice nakonec vyhráli 3:2, což jim ale v konečném součtu nestačilo (v Portu padli 1:2).

„Ronaldo se zachoval jako žák," prohlásila bývalá opora Liverpoolu Jamie Carragher. „Konečně jsme našli něco, co Ronaldo neumí: postavit se do zdi," uvedl na Twitteru legendární anglický útočník Gary Lineker.

Cristiano Ronaldo (číslo 7) se otáčí zády ve zdi při trestném kopu Porta.

Twitter-EiF

Co přesně se událo? Oliveira se po dlouhém rozběhu opřel do míče, vypálil po zemi. Ronaldo, ve tříčlenné zdi ten prostřední, lehce nadskočil. Navíc se otočil ke střele zády. Balon se mu otřel o nohu, brankář Juventusu stačil míč jen vyrazit do tyče, od níž se došoural do sítě...

Bojácný Ronaldo

Porto, hrající od 53. minuty po vyloučení Taremiho v deseti, i díky této brance slavilo senzační postup. „Juve ve dvou zápasech dostal mnoho gólů. Úplně nejhorší byl poslední. Bojácný Ronaldo ve zdi, to je neodpustitelná chyba," stojí na twitterovém účtu fanoušků Staré dámy s názvem Bianconeri Zone. „Od Ronalda to byl celkově nejhorší výkon v Juventusu. Příšerný byl ale celý tým vyjma Chiesy," stojí v dalším příspěvku.

Obrovské zklamání fotbalistů Juventusu Turín

Massimo Pinca, Reuters

Chiesa dvěma góly po přestávce výsledek otočil, italskému celku to ale nebylo nic platné... Ronaldo tak musel v dresu Staré dámy zkousnout třetí vyřazení v Champions League (Ajax, Lyon, Porto).

Bezprostředně po úterním krachu se začalo spekulovat o pozici kouče Pirla. Juventusu se totiž nedaří ani v Serii A, kde je na hony vzdálený obhajobě. „Jsem trenérem Juventusu. Projekt, který jsme si po mém příchodu vytyčili, by se měl rozvíjet několik let. Takže se vyhození neobávám," řekl Pirlo televizní stanici Sky Italia.

Pro slavný klub je však brzké vyřazení s Portem šokem, pozice Pirla nemusí být pevná tak, jak si myslí. „Je naší povinností postoupit do dalšího kola," prohlásil před odvetou ředitel Juventusu Pavel Nedvěd. Ustojí to Pirlo?