PSG - Barcelona 1:1 Messi po krásné trefě nedal penaltu. Barcelona končí, dál jdou PSG a Liverpool

Liverpoolský kouč Jürgen Klopp oslavuje postup přes Lipsko do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Barcelona na rozdíl od prvního zápasu hrála hned od úvodu aktivně. Dembélé však v úvodním poločase nevyužil několik šancí a Dest trefil břevno. Po necelé půlhodině hry hostující stoper Lenglet šlápl ve vápně Icardovi na patu a sudí Taylor po konzultaci s videorozhodčím odpískal pokutový kop.

K němu se postavil střelec hattricku z prvního duelu Mbappé, který nezaváhal. Francouzský reprezentant se stal ve věku 22 let a 80 dní nejmladším autorem 25 branek v Lize mistrů, čímž překonal dosavadní rekord Messiho.

Útočník Paris St Germain Kylian Mbappe oslavuje gól proti Barceloně v odvetě osmifinále LM.

Gonzalo Fuentes, Reuters

Právě argentinský kapitán Barcelony v 37. minutě parádní ranou z dálky srovnal. V nastavení úvodního dějství Kurzawa fauloval v šestnáctce Griezmanna a penalta se tak naskytla i hostům. Messiho prudkou střelu však gólman Navas vyrazil na břevno. Messi v Lize mistrů neproměnil pokutový kop po předešlých osmi úspěšných pokusech poprvé od února 2015.

Barcelonský Lionel Messi zahrává penaltu proti PSG.

Gonzalo Fuentes, Reuters

Ve druhé půli výrazných šancí ubylo. Pařížané oplatili Barceloně poslední tři vyřazení v Lize mistrů a poprvé od roku 1995 přes ni v soutěži prošli. Katalánci neuspěli po rekordní sérii 13 postupů do čtvrtfinále a poprvé od roku 2007 skončili v osmifinále.

Stejně jako první duel se i odveta mezi Liverpoolem a Lipskem uskutečnila v maďarské metropoli. Německému celku by v případě, že by se hrálo v Anglii, hrozila po návratu do vlasti dvoutýdenní karanténa. Liverpool byl v lepší pozici i díky tomu, že úvodní zápas vyhrál z pozice hostujícího celku.

Liverpoolský Sadio Mané oslavuje se spoluhráči gól proti Lipsku.

Bernadett Szabo, Reuters

Záložník Lipska Olmo mohl zdramatizovat odvetu už v 10. minutě, zblízka se ale neprosadil. V 65. minutě zase střídající útočník "Rudých býků" Sörloth orazítkoval hlavou břevno.

O pět minut později "Reds" udeřili, když se přízemní střelou ve vápně prosadil Salah. O čtyři minuty později na něj navázal Mané. Liverpool od roku 2002 neprohrál v evropských pohárech s německými mužstvy 12 utkání za sebou.