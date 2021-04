Mourinho dostižen! Je neuvěřitelné, co jsme dokázali, rozplývá se Guardiola

„Pro City je to druhé semifinále, klub tedy nemá velkou historii. Ale začínáme ji budovat. Jsem šťastný, že jsme jedním ze čtyř nejlepších týmů v Evropě," řekl Guardiola televizní stanici BT Sport. Jeho tým sice v odvetě brzy prohrával po trefě anglického zázraku Bellinghama, který se po Španělu Bojanovi stal druhým nejmladším hráčem, jenž skóroval ve vyřazovací fázi Ligy mistrů (17 let a 289 dnů). Po přestávce ale jasně dominoval, dvěma góly výsledek otočil. Z penalty za ruku Emre Cana vyrovnal Mahrez, razítko na postup dal vítěznou brankou Foden.

Anglický reprezentant je druhým hráčem ve věku do 21 let, který skóroval v obou zápasech čtvrtfinále Champions League. Před ním se to povedlo Kylianu Mbappému za Monako proti Borussii Dortmund (francouzskému klenotu bylo tehdy 18 let). Když se míč ocitl v domácí síti, Foden sprintoval k postranní čáře, aby se podělil o radost s Guardiolou.

Trenér anglického klubu Pep Guardiola.

Rui Vieira, Reuters

„Phil běžel k lavičce, když mě našel, skočil na mě. Křičel jsem na něj: skvělá práce, parádní střela, díky," prozradil kouč Citizens. „Liga mistrů je nádherná soutěž. Ale také nespravedlivá. Protože když jsme vyřazeni, považují to všichni za katastrofu. Přitom my kromě toho hrajeme jedenáct měsíců Premier League a další soutěže. Teď v Dortmundu jsme například dostali výhodu penalty za ruku, možná v jiný den by ji rozhodčí nepískali. O postupu a vyřazení rozhodují maličkosti." dodal Guardiola, jenž je čtvrtým trenérem, který dovedl do semifinále Ligy mistrů tři různé kluby.

S City má v této sezoně políčeno hned na čtyři trofeje. V Premier League potřebuje Manchester k jistotě titulu tři vítězství, je v semifinále Ligy mistrů a FA Cupu, čeká ho finále Carabao Cupu. „Je neuvěřitelné, co jsme dokázali," rozplýval se Guardiola. „Chceme vyhrát všechno, tedy i Ligu mistrů. Pokud vytrváme v našem přístupu, naše šance na trofeje jsou vysoké," doplnil záložník Ilkay Gündogan.

