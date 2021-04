Superliga je hrozbou i pro český fotbal, varuje Fousek. Co radí Kúdelovi?

Tady končí veškerá legrace. Snahy o vytvoření elitní fotbalové soutěže jen pro bohaté se táhnou téměř třicet let. Ještě nikdy však nedošly tak daleko, jako nyní v případě Superligy. Finanční dopad může být nedozírný i na český fotbal. „Nastal by dominový efekt. Dotkl by se i zemí, jako je Česká republika, přestože naše kluby v projektu nefigurují,“ poukazuje Petr Fousek, který znovu kandiduje na předsedu FAČR. Zkušený funkcionář pak věří, že se slávista Ondřej Kúdela odvolá proti citelnému disciplinárnímu trestu.

Hraje se o hodně. Proto také UEFA schválila reformu fotbalové Ligy mistrů. Od sezony 2024/25 bude mít elitní soutěž 36 účastníků místo současných 32 týmů.

Otázkou je, zda ataku plánované Superligy odolá. „Snahy o její založení jsou diskutované již od 90. let. Všichni známe formace G14, později G18. Pokud jde o poslední plán, jednoznačně stojím na pozici UEFA a za jejím prohlášením, s podporou FIFA a tří lig v těchto zemích. Jde o nesmírně nebezpečný projekt," poukazuje Petr Fousek na vážnost situace.

Petr Fousek, šéf české kandidatury na EURO 2015 fotbalistů do 21 let, na archivním snímku drží v ruce detailně zpracovaný projekt šampionátu.

„Věřím, že UEFA ho zastaví už jen tím, že sama oznámila novou podobu Ligy mistrů. Dopady by byly hluboké po všech stránkách. Hráči by byli exkomunikováni, nemohli by hrát za své reprezentace. Stejně tak by nejsilnější kluby odešly ze svých národních soutěží. Jak by pak vypadala třeba Premier League?" ptá se ostřílený fotbalový diplomat.

Vedení evropského fotbalu podle něj udělá maximum, aby eliminovalo hrozící nebezpečí.

„Jde také o veškeré návaznosti, jak by se třeba vychovávala mládež. Tělo by se přetrhlo vejpůl. Fotbal si buduje jedinečnou pyramidu. Hráči jezdí výtahem nahoru, peníze pak zase výtahem dolů," zdůrazňuje Fousek, že finanční dopad by neminul ani český fotbal.

Tak silný útok tady ještě nikdy nebyl

Řešením podle něj nejsou ani projekty mezinárodních lig. Třeba mezi Belgií a Nizozemskem, Českou republikou a Slovenskem, Rakouskem a Polskem...

„Také pokusy založit nadnárodní soutěž jsou tady dlouho. Třeba česko-slovenská liga je nám emocionálně bližší. Byl pokus o soutěže ze zemí bývalé Jugoslávie, nebo také Sovětského svazu. Ve Skandinávii byl povolen Královský pohár, jinak se UEFA k takovým akcím stavěla vždy velmi rezervovaně. Právě proto, aby se nevytvořil precedens. Aby se neotevřela Pandořina skřínka pro silnou nadnárodní soutěž, připomíná různé projekty.

Dominik Plechatý ze Sparty Praha a Lorenzo Colombo z AC Milán.

Lze se samozřejmě domnívat, zda ze strany boháčů nejde o promyšlenou hru, aby se jim při snaze o udržení ve stávající fotbalové rodině zase ve všem ustoupilo a přišli si na další výdobytky.

„Tak silný útok tady ještě nikdy nebyl. Nemůžu za UEFA mluvit, kam až bude sahat její vyjednávací potenciál. Teď je kongres, může přinést kompromisní návrh, větší finance, další zástupce silných zemí. Je připravena třetí soutěž Evropská konferenční liga, protože je třeba myslet i na další země," připomíná český fotbalový diplomat.

Ať se Kúdela odvolá

Domácí scénou pak v poslední době zacloumal případ slávisty a reprezentanta Ondřeje Kúdely a jeho trest na 10 zápasů za údajný rasismus.

"Soucítím s ním. Trest se dotýká jeho kariéry, deset zápasů je hodně. Pevně doufám, že jeho právní zástupce se v zájmu hráče odvolá, případně i k mezinárodnímu soudnímu tribunálu. Šance tady je, je třeba udělat maximum pro obhajobu hráče," doporučuje Fousek.

„V rámci všeho, kdo na causu reagoval, chci poukázat na odůvodnění verdiktu, jež my neznáme. Je potřeba ho znát, o jaké důkazy se UEFA opírala, když reakci hráče vyhodnotila jako rasismus," poukazuje na dosud nezodpovězený otazník.

