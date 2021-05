Bude Angličanům stačit náskok k postupu do finále Ligy mistrů?

Do finále Ligy mistrů mají po první zápasech semifinále lépe nakročeno oba anglické kluby. Chelsea doma vyjde do odvety z nadějné remízy 1:1 na Realu a Manchester City bude začínat s náskokem 2:1 z Paříže.

„Ano, výsledky jsou pro anglické kluby nadějné, zvlášť pro City, ale Real i PSG mají takovou útočnou sílu, že vše může být po pár minutách odvety jinak," varuje Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Sestřih úvodního semifinále Ligy mistrů PSG - Manchester City

O2 TV Sport

Výsledky a patrně také průběh úvodních zápasů každopádně notně zamíchaly preferencemi sázkařů. Před startem duelů věřili v postup Realu a PSG, nyní se karta jednoznačně obrátila. Na to, že do finále postoupí City, resp. Chelsea nyní směřuje v obou případech shodných 85 % vkladů.

„Úvodní duel v Madridu proběhl podle papírových předpokladů. Oba celky spoléhaly zejména na pevnost zadních řad, Real pak potvrdil, že jeho ofenzíva stojí a padá s produktivitou Benzemy. Domácí prospali úvod a po poločase 1:1 byl ve druhé půli jejich tlak víceméně platonický. Chelsea působila živějším dojmem, častěji se dostávala do zakončení. Výhodný výsledek do odvety si svěřenci kouče Tuchela ze Španělska odvezli zcela zaslouženě," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Hvězdný útok stále hrozí

„Zápas PSG s Manchesterem nabídl trochu jinou podívanou. Pařížané po aktivní první půli zaslouženě vedli, Citizens ale dvěma brankami zápas otočili. A zatímco domácí dohrávali v emocích a bez vyloučeného Gueye, Angličané si výsledek zkontrolovali a potvrdili, že jsou právem největším favoritem na zisk ušatého poháru," dodává.

Sestřih úvodního semifinále Ligy mistrů Real Madrid - Chelsea

O2 TV Sport

„Francouzský velkoklub ale v play off porazil Barcelonu 4:1 a zdolal i Bayern. City má aktuálně jednu z nejlepších obran v Evropě a prosazovat se proti nim není nic snadného, přece jen ale budou hrát proti jednomu z nejlepších útoků. Pokud Pařížané vstoupí do hry jako v prvním zápase, mohlo by to pro ně při troše štěstí dobře dopadnout," upozorňuje Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Postup Manchesteru City je podle kurzů nicméně takřka tutovkou. „Citizens mají mimořádné mužstvo, bránit náskok a vyrážet do brejků je vždy snazší. Pokud Neymar a Mbappé neroztočí gólovou smršť, finále Ligy mistrů City neunikne," tvrdí Urbanec.

Druhý duel je vyrovnanější

Naopak remíza Chelsea ve Španělsku vlastně nic neřeší, na postupovou remízu 0:0 hrát na této úrovni nelze. Proto si jsou kurzy na postup mnohem blíž, než u dvojice City - PSG.

V samotných odvetách bookmakeři favorizují domácí týmy. Na výhru City se sází v kursu 1,7:1, na remízu je kurz 4,2:1 a případná výhra PSG přinese zhodnocení 4,65:1. Vklady sázkařů jsou pak u Fortuny rozloženy v poměru 70/10/20 ve prospěch City.

Petr Čech na Real narazil jen jednou, se Spartou! Je až k neuvěření, že s Chelsea až teď

Sport.cz, Sport Invest

„Jednička se objevuje na tiketu 69 % lidí, 25 % tipérů u Chance pak vkládá svou důvěru v trio Neymar, Mbappé, Veratti a hraje výhru PSG i přes vyšší kurz. Hodně lidí si také s kurzem 4,91 vsadilo na příležitost, že Paris SG opět vyhraje s přehledem první poločas nebo na to, že v utkání padnou 3 góly," doplňuje Světlíková.

Ve druhém duelu se vítězství Chelsea sází v kurzu 2,23:1, remíza má kurz 3,25:1 a úspěch Realu 3,5:1. V tomto utkání jsou pak vklady rozložený v poměru 50/15/35 ve prospěch Blues.

Nejlepší výchozí pozici ve vztahu k celkovému triumfu v soutěži má s ohledem na kurz 1,7:1 Manchester, který následuje Chelsea (4,5:1) a Real (6:1). PSG už v kontextu kurzu 10,25:1 mohou jen překvapit.