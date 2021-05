Villarreal triumfem v Evropské lize pořádně zavařil Spartě

Vítězství španělského Villarrealu ve finále Evropské ligy rozesmutnilo nejen fanoušky anglického Manchesteru United. Krach v penaltovém rozstřelu, který trval jedenáct sérií, nepotěšil ani tábor českého vicemistra. Spartě totiž kvůli porážce Rudých ďáblů hrozí pořádná nepříjemnost. V pohárové Evropě může potkat jednoho pořádně silného soupeře. Kdyby ve středu zvítězil celek z Old Trafford, Letenští by se týmu, kde v minulosti působil třeba kanonýr Milan Baroš, vyhnuli.

Sparta měla jistotu, že bude v 2. předkole nemistrovské části Champions League nasazená. V závěrečném kole dánské nejvyšší soutěže totiž nedošlo k překvapení a FC Kodaň se na druhé místo neposunul. Letenští také věděli, že v osudí mohou počítat s jedním z dvojice Rapid Vídeň, Midtjylland. Jenže vítězství Villarrealu v Evropské lize rozšířilo okruh potenciálních soupeřů o jedno hodně známé jméno.

K možným soupeřům přibyl ještě turecký Galatasaray Istanbul, což je ovšem protivník, kterému se chtěli borci v rudých dresech raději vyhnout. Klub, kde v minulosti hráli čeští reprezentanti Milan Baroš či Tomáš Ujfaluši, je považován za nejsilnějšího možného soka, na nějž by mohli Letenští narazit.

Milan Baroš na archivním snímku v dresu Galatasaraye Istanbul

Profimedia.cz

Jiné novinky už letenský tábor nedostal. V dalších předkolech Ligy mistrů by už byli Pražané nenasazeni. Narazit by mohli na Šachtar Doněck, Benfiku Lisabon či Celtic Glasgow. "Sparta je mužstvo, které by mělo hrát kvalifikaci o Ligu mistrů každý rok. Jsem rád, že se nám to podařilo. Samozřejmě moc dobře víme, že kvalifikace v nemistrovské části je jedna z nejtěžších cest do Ligy mistrů, respektive vůbec do evropských pohárů," uvedl na tiskové konferenci po nedělní ligové výhře 2:1 na hřišti Bohemians 1905 sparťanský trenér Pavel Vrba.

V případě, že by Letenští z 2. předkola postoupili, měli by už jistotu minimálně skupiny Evropské ligy, kam se přesouvají vyřazení z 3. a 4. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Pokud by ve 2. předkole Ligy mistrů neuspěli, čekalo by je 3. předkolo Evropské ligy. V případě dalšího vyřazení by přešli do 4. předkola Evropské konferenční ligy.