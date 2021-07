Trenér Rapidu na Letné neprohrává, se Spartou už ale jednou vypadl

Jedno mají soupeři společné. Oba naposledy postoupili do skupiny fotbalové Ligy mistrů v sezoně 2005/06. Pražská Sparta od té doby neuspěla v kvalifikaci soutěže sedmkrát po sobě, vídeňský Rapid třikrát. „Oba kluby chtějí v následujícím kole stanout před Monakem,“ připomíná los trenér Dietmar Kühbauer, jehož Rapid má před středeční odvetou 2. předkola Ligy mistrů výhodu vítězství 2:1 z domácího trávníku.

Pozor na něj, na Letné se vyzná. Jako soupeř Sparty přijel do Prahy již potřetí.

Jako hráč San Sebastianu oslavil na Letné v září 1998 v 1. kole Poháru UEFA (dnešní Evropské lize) výhru 4:2 a postup. Naopak v srpnu 2012 jako trenér Admiry Mödling remizoval na Spartě 2:2, což v součtu s domácí prohrou 0:2 znamenalo vyřazení z 3. předkola Evropské ligy.

Sparta věří, že dostane odvetu s Rapidem pod kontrolu. Trénovali letenští penalty?

„Vzpomínám si velmi dobře. Když jsem sem přijel poprvé, byl to velmi pěkný zážitek. Tenkrát jsme vyhráli. Pak jsem tu byl ještě jednou a z toho bylo vyřazení. Ukazuje to, že Sparta je opravdu velmi silná. Doufám, že po vítězství a neúspěchu proti Spartě bude opět následovat vítězství," usmívá se padesátiletý Dietmar Kühbauer.

Pozor na něj! Christoph Knasmüllner během tréninku na Spartě.

Postup do 3. předkola garantuje minimálně start v základní skupině Evropské ligy. „Samozřejmě bychom ji brali, ale ještě tam nejsme. Teď před námi stojí Sparta. Těžkých 90 nebo 120 minut, na každou z nich se musíme maximálně soustředit," zdůrazňuje populární Didi.

O víkendu se rozčílil. Rakouský vicemistr vstoupil do ligy domácí porážkou 0:2 s Hartbergem. Kühbauer své hráče kritizoval, že na hřišti vypadali jako slimáci.

Lekce pomůže, ujišťuje kapitán

„Ano, sobotní prohra se dá nazvat lekcí. I v Rakousku platí, že žádný soupeř není jednoduchý. Když uberete deset procent, tak prostě neuspějete. Na mezinárodním poli to platí dvojnásob. Do odvety půjdeme na sto procent. Víme, že ani o procento méně nebude stačit. Zároveň víme, že v Praze to bude naprosto jiné utkání," ujišťuje kapitán Maximilian Hofmann.

Před odvetou je optimistický. „Je pravda, že nám k postupu stačí remíza, my se ale budeme snažit o co nejlepší výsledek a budeme chtít vyhrát. To je náš cíl, na který se soustředíme," plánuje Hofmann.

To je na profilicenci, chválil trenér Pavel Vrba Bořka Dočkala za zhodnocení hry Rapidu

V případě rovnosti celkového skóre po dvou zápasech už od nové sezoně nerozhoduje větší počet gólů vstřelených venku. Prodlužuje se, o to více každý musí počítat i s penaltovým rozstřelem.

„Máme dobré střelce, na penalty si věříme. Zásadní však je otázka, jestli se to dá vůbec nasimulovat. Kopat ji po 120 minutách je extrémně těžké..." upozorňuje Hofmann.

„Mně se penalty celkem dařily. Většinou ji člověk buď trefil, nebo minul..." vzpomíná se smíchem na hráčskou kariéru Kühbauer.

Kdyby však na krutou variantu došlo, humor by ho přešel. „Rozstřel představuje obrovský stres. Je nutná trocha štěstí a pevnější nervy. Hráči jsou po prodloužení v tenzi, jakou v tréninku nejde absolutně nasimulovat," má kouč Rapidu jasno.