Hrdina Sparty málem skončil v příkopu. Ženáčovo hektické léto graduje

Investice, která se rychle vrací. Navrátilec z Liberce se v okamžení stal největším hrdinou fotbalové Sparty. V odvetě 2. předkola Ligy mistrů s Rapidem Vídeň (2:0) došel pro penaltu a postupový gól vstřelil sám. Posunul tak Letenské do dalšího předkola proti Monaku. „Splnil se mi sen, oslava gólu byla fantastická. Málem jsme přepadli za banner, ale nádhera. Ke konci mi docházely síly, už mi chyběla kvalita. Naštěstí to vyšlo,“ líčí záložník, že moc nescházelo, a skončil v příkopu vedle hřiště.

Sám chvílemi žasne, jakých událostí je v posledních týdnech aktérem. Nejznámější fotbalový ženich léta, který musel kvůli nominaci na evropský šampionát odložit svatbu, prožívá ve zběsilém tempu zásadní životní období.

„Strašně hektické, ale docela rychle to utíká. Říkal jsem si, že by se to mohlo trochu zpomalit, abych si užíval ještě víc, protože kolem mě se teď dějí velké věci. Nečekaná nominace na EURO, svatba, přestup... Musím smeknout klobouk, jak to manželka zvládá. Všechno tady měla na starosti, ale vyšlo to," usmívá se Jakub Pešek.

Jako sparťanský odchovanec se z Liberce vrátil domů. Rapidu dal gól a penalta byla po faulu na něj. Mohlo to být ještě lepší?

„Určitě ano. Měl jsem situace, které jsem mohl řešit lépe. Neměl jsem z toho tak dobý pocit. Byl jsem ale u zásadních momentů," líčí sebekriticky.

„Jsem šťastný, ale je dál na čem pracovat. Musím si zvyknout na větší tempo. Sparta má obrovskou sílu. Jsem tu chvíli, a ještě chvíli mi to asi potrvá. Jsem rád, že už od začátku dostávám prostor, abych se chytil co nejrychleji," cení si.

Je na sebe přísný. „Chtěl jsem dát gól už Olomouci. Proti Rapidu jsem věřil, že na to sílu máme a situace si vytvoříme. Velké poděkovaní patří divákům, kteří nás hnali 90 minut. Jezdili jsme po zadku a k cíli nás dostali oni," zdůrazňuje Pešek.

Nemusí přemýšlet, kam svůj gól zařadí. „Určitě moje životní branka, navíc první ve Spartě. Jsem strašně šťastný. Splnil se mi sen. Doufám, že dám branek víc a že to takhle půjde dál," přeje si.

Nastávající žena českého reprezentanta Jakuba Peška Aneta Odvárková musela kvůli EURO odložit chystanou svatbu.

Penalta se pískala po jeho střetu s brankářem Strebingerem.

„Z mého pohledu penalta byla. Byl jsem dřív u balonu. Předskočil jsem bránícího hráče, gólman přišel pozdě. Trefil mě do čelisti. Určitě byla," dušuje se.

V dalším předkole jeho tým čeká soupeř z francouzské ligy.

„Monako bude papírový favorit. Když se dobře připravíme, fanoušci ještě třeba budou moci přijít ve větším počtu, tak si myslím, že je všechno možné," doufá Pešek.

První zápas se odehraje na Letné již v úterý.