Sešívaní už vědí, že na divokou reprízu s Rangers nedojde. Sparta má na obzoru Šachtar

Eventualitou byla také repríza vyhroceného jarního střetu s Glasgow Rangers. Nedojde na ni. Fotbalisté pražské Slavie se v případě postupu přes Ferencváros utkají v play off o postup do Ligy mistrů s lepším z dvojice Kluž - Young Boys Bern. Pokud Sparta vyřadí Monako, zahrála by si o postup do skupinové fáze s postupujícím z dvojice Genk - Šachtar Doněck. Jablonec by v případě postupu přes Celtic hrál o Evropskou ligu s Alkmaarem.