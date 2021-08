Vrba: Soupeř na úrovni Ligy mistrů nám ukázal, kde jsme my a kde oni. Hledá Sparta posily?

Lepší konstelaci chtít nemohli. Narazili na Monako při jeho prvním soutěžním utkání v sezoně. Přesto byl rozdíl kvality jasně patrný. Jen nasazení a snaha na favorita stačit nemohly.

„Byli důslednější, důraznější, nebezpečnější. Můžeme litovat šance, kterou jsme měli za stavu 0:0, kdy Hložek hlavou neproměnil. Pak jsme dostali laciný gól ze standardky. Musíme si přiznat, že Monako patří k top mužstvům," hodnotí Pavel Vrba.

„S takovými soupeři se vám naskytne jedna dvě příležitosti. Když je neproměníte, zápas je hodně složitý. Nám se to nepodařilo zvládnout a Monako, když se dostalo do vedení, zápas kontrolovalo. Potkali jsme se s výborným mužstvem, které nám ukázalo, kde jsme my a kde jsou oni," říká zkušený kouč na rovinu.

Naděje na postup tak jsou před odvetou minimální.

„Víra je vždycky. Samozřejmě bychom museli dát první branku, potom se může stát cokoliv. Určitě do Monaka pojedeme s tím, že chceme zápas ještě zdramatizovat. Musíme být aktivní, nic jiného nám ani nezbývá," přemítá Vrba.

Někteří budou muset přidat

Během jednoho týdne přišel o čtyři hráče, což mu komplikuje situaci.

„Je rozdíl, když se bavíme o české lize a o mužstvu, které podle mého názoru bude hrát skupinu Ligy mistrů. Na českou ligu to stačí, na Ligu mistrů ještě někteří hráči budou muset přidat. Samozřejmě někteří hráli takové utkání poprvé, trochu tomu podlehli a nepodali třeba takový výkon, na který mají."

Lukáš Juliš se ztratil v přesile Monaka - a celá Sparta s ním.

Vlastimil Vacek, Právo

Dá se předpokládat, že Sparta bude chtít na rostoucí absence reagovat na přestupovém trhu.

„Štetina a Krejčí mladší by měli být v pořádku do 14 dnů. Laco Krejčí pravděpodobně nebude 3 měsíce k dispozici, podobně Höjer. Lebedili jsme si, že nemáme zraněné hráče, teď se nám to nahromadilo. Kdyby čtyři hráči, kteří nemohli zasáhnout do zápasu, byli k dispozici, tak by možná tři byli v základu," kaboní se kouč.

„Uvidíme, jak trochu složitější situaci budeme řešit. Zatím nejsem schopen říct, jakou cestou půjdeme. Musíme si ji rozebrat. Pokud bychom do něčeho chtěli jít, tak jen do toho, co má význam. Některé věci ještě máme otevřené. Uvidíme, jak to dopadne," naznačuje Vrba, že stojí jen o posily schopné naskočit rovnou do základní sestavy.