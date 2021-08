Šance na postup? 60 ku 40 pro Slavii, odhaduje Plšek. Maďarští parťáci ale věří Ferencvárosi

„Nečeká ji nic lehkého, ale měla by to zvládnout. Šance na postup jsou podle mě 60 ku 40 pro Pražany," míní. Maďarský šampion vyměnil po sezoně kouče. Od léta ho cepuje Rakušan Stöger, nahradil Ukrajince Rebrova, jenž v minulém ročníku dotáhl klub nejen k titulu, ale i do Ligy mistrů. „Pod ním to byl fakt válec. Fungovali jako jeden tým, perfektně ho sladil. Byla tam chemie," líčí Plšek. „Ted je pro mě taková neznámá. Jsem strašně zvědavej, jak si proti Slavii povedou," říká.

Ferencváros spoléhá na stálice; slovinského stopera Mihu Blažiče nebo hvězdu předešlé sezony Tokmaca Nguena. Norský ofenzivní šikula loni vystřílel týmu účast ve skupině Champions League a podílel se také na postupu v červencovém 2. předkole LM přes litevský Žalgiris. „Loni měl životní formu. Spekulovalo se, že přestoupí, což se ale nestalo a trochu se to na něm podepsalo. Přestal dávat góly a už není tak výraznej," všiml si Plšek, který v Groupama Areně s kapacitou 22 tisíc diváků očekává bouřlivou kulisu.

„Přijde hodně lidí a Ferencváros poženou," říká. Přitom se hecuje s maďarskými spoluhráči z Puskáse. „Jsou přesvědčení, že Ferencváros půjde dál," šklebí se 27letý středopolař, byť si Maďaři uvědomují, že jim los přisoudil jednoho z nejtěžších soků. Ferencváros navíc o víkendu v lize překvapivě podlehl doma Kisvardě 1:2. „Možná už byli hlavama v zápase Slavií. Žádná sláva z jejich strany, ale prostřídali to, jejich sestava teď bude vypadat jinak," tvrdí Plšek. Pikantní je fakt, že rozhodující zásah hostů obstaral Jakub Navrátil. „Čech jim dal gól, tak snad jim ho dá teď víc Čechů," culí se.

Fotbalisté Ferencvárose se radují z gólu.

fradi.hu

Kádr Ferencvárose je prošpikovaný cizinci, proti Kisvardě vyběhli v základní jedenáctce pouze dva Maďaři. Ostřílený brankář Adam Bogdan a devatenáctiletý obránce Dominik Csontos.

„Na druhou stranu, co Maďar, to reprezentant. Pravdou ale je, že tým evokuje Babylon, hodně národností... Když však přivedou nějakého cizince, je to velká kvalita. Nedávno přivedli z chorvatské ligy střeďáka Lončara z Bosny za údajně 2,5 milionu eur," vykládá Plšek.

Sám má na Ferencváros příjemné vzpomínky. Na jeho trávě se proháněl naposledy 10. dubna, nastoupil na hrotu a s Puskásem vyválčil plichtu 1:1. „Oni měli tehdy náskok v tabulce asi 13 bodů, takže zápas možná trochu podcenili. Ale z posledních sedmi utkání jsme s nimi prohráli jenom jednou," chlubí se.

„V posledním dubnovém zápase jsme brzy vedli a byli jsme lepším týmem. O poločase asi dostali v kabině čočku a po přestávce to už bylo těžké. Připomínalo mi to zápasy s Olomoucí na Slavii. Druhý poločas jsme začali hrát na sever a byla jenom otázka času, kdy nám dotlačí balon do brány," vzpomíná.