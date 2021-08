Netají, že by potřeboval alespoň ještě měsíc, aby se jeho tým dostal do optimální formy. „Však víme, jak jsme na tom loni na začátku sezony v kvalifikaci proti Mitdtjyllandu a následně v prvním zápase základní skupiny v Beer Ševě byli. Potřebovali jsme dva měsíce, abychom se posunuli k dobrým výkonům v Evropské lize, které nám pomohly k postupu ze skupiny,“ netajil slávistický kouč Jindřich Trpišovský před dnešní kvalifikační odvetou 3. předkola Ligy mistrů, že by jen uvítal, kdyby s maďarským Ferencvárosem hrál jeho tým o pár týdnů později.

Realita je ovšem jiná, proti Fradi vyrukují Pražané dnes večer a musí si s nimi poradit. A hlavně - musí nejen dohnat dvoubrankové manko z prvního střetnuti u Dunaje, ale ještě přidat alespoň jeden gól navíc, aby postoupili do další fáze kvalifikace o Ligu mistrů a mohli tak na účast v základní skupině milionářské soutěže dál pomýšlet.

A pochopitelně přitom myslet na balík peněz, který by jim účast vynesla. A že jde o pořádný balík. Vždyť pouhá účast představuje profit 397,4 milionu korun.

Slavia - Ferencváros Odveta 3. kvalifikačního předkola Ligy mistrů se hraje dnes v 19.00, rozhoduje Němec Stieler, přímý přenos vysílá O2 Sport, online reportáž můžete sledovat na www.sport.cz

„Prožívám to stejně, jako všechny předchozí kvalifikace, i když tentokrát jde o Ligu mistrů, do které bude čím dál těžší se dostat. Ráno se s tímto vědomím probouzím, přes den se mi myšlenky na odvetu honí hlavou, večer s nimi usínám. Je to i tím, že nejde o dlouhodobou soutěž, v níž by byla možnost reparátu. Tyhle zápasy jsou o momentálním rozpoložení," je si vědom slávistický trenér, že jeho tým musí být patřičně naladěný právě na dnešní večer.

Měsíční odklad si nevymodlí, všechno musel a musí urychlit. I proto uvítal, že Olomouc vyšla Slavii vstříc a souhlasila s odkladem sobotního ligového duelu, na což vedení Ligové fotbalové asociace kývlo.

„Měli jsme na přípravu o dva dny víc, takže jsme mohli první utkání v Budapešti důkladně rozebrat. Útočnou i obrannou fázi, individuální výkony, hru soupeře. A stejně tak jsme se mohli věnovat nácviku modelových situací, které by mohla odveta přinést. Pochopitelně jsme během tréninků hledali také recept, jak se dostávat do šancí," netají Jindřich Trpišovský, že nabídnuté volno přišlo jeho týmu vhod.

Zleva trenér Slavie Jindřich Trpišovský a jeho asistent Jaroslav Köstl na tréninku před odvetným utkáním 3. předkola fotbalové Ligy mistrů Slavia Praha - Ferencváros Budapešť.

Kateřina Šulová, ČTK

I proto, že ho zdravotní stav hráčů nutí, aby opět provedl rošády v sestavě.

„Vynucené, protože jeden z hráčů budapešťské sestavy stoprocentně nenastoupí. U dvou dalších by muselo dojít k rapidnímu zlepšení, abychom je měli k dispozici alespoň na část utkání. Je ale možné, že uděláme i nějakou změnu s ohledem na typologii zápasu," nechal Trpišovský nahlédnout do úvah nad složením mužstva, které proti Ferencvárosi vyrukuje a na němž bude, aby minimálně smazalo dvougólové manko a vynutilo si prodloužení.

Dva dny volna nám pomohli, říkají slávisté před odvetou s Ferencvárosem

Sport.cz, SK Slavia Praha

„Musíme podat komplexní výkon, přiblížit se tomu, co jsme v Budapešti předvedli v prvním poločase. Samozřejmě bez chyb v defenzivě. Vždyť Ferencváros měl tři velké šance, ale dvě jsme mu připravil my a třetí mu darovali faulem," připomíná martyrium, které jeho tým zažil v prvním střetnutí u Dunaje.

„A zároveň musíme pochopitelně zlepšit hru v pokutovém území soupeře a proměňovat šance, které si připravíme. Kdybychom si tak počínali před týdnem, mohl být výsledek klidně opačný."

Zleva Tomáš Holeš a Lukáš Masopust na tréninku před odvetným utkáním 3. předkola fotbalové Ligy mistrů Slavia Praha - Ferencváros Budapešť.

Kateřina Šulová, ČTK

Na kdyby se ale v kvalifikaci o Ligu mistrů nehraje, proto se ocitla Slavia pod tlakem. Smazat dvougólové manko nebude sice jednoduché, ale v silách a schopnostech Trpišovského svěřenců je tento úkol zvládnout.

„Před týdnem jsme viděli Ferencváros vlastně v prvním těžším zápase v této sezoně, takže informací a materiálů máme mnohem víc než před úvodní konfrontací. Situaci, kdy po prvním zápase prohráváme dva nula, jsme ještě nezažili. Máme ale výhodu domácího prostředí a bouřlivé atmosféry, která nám pomůže," věří Trpišovský, že jeho tým odvetu s Ferencvárosem zvládne, do další kvalifikační fáze postoupí a před další kvalifikační konfrontací s vítězem duelu Kluž - Young Boys Bern bude dál reálně uvažovat o účasti v základní skupině Ligy mistrů a milionech, které z ní plynou.