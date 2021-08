Měli jsme sen a ten je teď pryč, vyrovnávali se slávisté jen těžce s vyřazením z Ligy mistrů

„Přitom kdybychom předvedli, na co máme, Maďary porazíme. Byl to hratelný soupeř, proto obrovská škoda, že končíme. Ale o postup jsme se připravili už v prvním zápase, kdy jsme dostali hrozně hloupé góly," netajil obrovské rozčarování Stanislav Tecl, který vedl do odvety Slavii s kapitánskou páskou.

Nebyla to jediná změna, kterou trenér Trpišovský udělal. V sestavě se objevili i tři další hráči, kteří se před týdnem u Dunaje nenastoupili, po dvanácti minutách přišel ještě Sima, jenž střídal zraněného Olayinku. A právě on se z velké části postaral o jediný gól zápasu, který ovšem Slavii k postupu nestačil.

Tomáš Holeš ze Slavie

„Byla to od něho krásná akce, mně už jen stačilo nastavit nohu. Věčná škoda, že zůstalo jen u jednoho gólu. Měli jsme spoustu šancí, bušili jsme do soupeře jak hluchý do vrat, ale hráči Ferencvárose spoustu střel zblokovali, nebo jsme pálili nad bránu," vyčítal autor jediné branky Lukáš Masopust sobě i spoluhráčům, že enormní snaha nedošla zúročení a Slavia teď bude hrát s Legií Varšava o postup do Evropské ligy.

„Proto tak obrovské zklamání. Věděli jsme, jak těžké bude dohánět dvougólové manko, byli jsme připraveni, že Ferencváros bude jen bránit a natahovat čas, přesto jsme v odvetě dominovali. Jen ty góly chyběly," rozčarovaně si povzdechl Jakub Hromada poté, co druhý poločas pražského duelu už byl jen hrou na jednu bránu.

Slavia hostila v odvetném utkání třetího předkola LM Ferencváros Budapešť

„Jenže co je to platné, že jsme byli lepším týmem a soupeře k ničemu nepustili. Fotbal se hraje na góly a Ferencváros doma využil šance, které jsme mu nabídli. A za to jsme zaplatili," pragmaticky přiznal Jan Kuchta, že o postupujícím se rozhodlo minulý týden u Dunaje.

„Dát během 180 minut jediný gól je strašně málo, proto se loučíme s naší touhou po Lize mistrů. Měli jsme na víc, byli jsme výrazně lepším týmem jak v prvním poločase v Budapešti, tak po celý průběh pražské odvety, jenže v kvalifikaci se nehraje na to, kdo je lepší. Ferencváros byl prostě šťastnější," vyrovnával se jen těžce s vyřazením slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Zklamaní brankář Kolář a Oscar

„Zasloužili jsme si alespoň prodloužení. A byli jsme k němu blízko, v nastaveném čase chybělo ke druhému gólu jen pár centimetrů. V něm bychom měli víc sil a šli bychom dál. I proto, že soupeř dohrával jen v deseti a jeho hráči končili utkání v křečích, " hořce si povzdechl, že jeho tým přes řadu šancí druhý gól nepřidal a ani do půlhodinového prodloužení odvetu nedotáhl.

„Měli jsme sen, ale Liga mistrů je teď pryč. Věděli jsme ale, že přejít přes dva soupeře bude těžké a že stejně jako loni s Midtjyllanem jsou šance padesát na padesát.Teď nás dělí dva zápasy od druhého cíle, který máme a jímž je Evropská liga. Bude to těžké, ale zvládnout je musíme," ujišťoval.