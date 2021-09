Selhání Realu! Měl bys být naštvaný, Ancelotti, útočí tisk na trenéra

„Jsem smutný, protože tohle jsme si nezasloužili. Měli jsme smůlu," hodnotil duel rozčarovaný kouč Realu Madrid Carlo Ancelotti. Bylo jasné, kde byl problém. Bílý balet pálil na branku soupeře, jak jen to šlo, jenže v síti Tiraspolu skončil míč jen jednou. To když v 65. minutě proměnil penaltu Karim Benzema a srovnal v té chvíli na 1:1. To na druhé straně byl Šeriff maximálně efektivní. Mezi tři tyče mířil za celý zápas třikrát, dal dva góly a o třetí ho připravil VAR!

Je jasné, že podobný kolaps ve Španělsku nepřejdou jen tak. Svědčí o tom třeba titulek prestižního listu Marca. „Měl bys být naštvaný, Ancelotti." To mluví za všechny komentáře. „Samozřejmě, že mě i celý tým prohra štve. Někdy máte prostě smůlu. Na začátku jsme mohli být aktivnější, ale celkově jsme kontrolovali hru, jen jsme nedotáhli naše šance," reagoval na kritiku známý kouč.

#UCL



WHAT A GOAL! SHERIFF TWO 2-1 REAL MADRID 😱😱😳🚀🚀🎥



to never miss any goal, Follow 👇🏼@IFAST66 pic.twitter.com/amF1zUOwzW — Follow @IFAST66 (@ifast222) September 28, 2021

Věří, že týmu pomůže, když se dostane do formy hvězdný Eden Hazard. „Forma se vrací. Jen tam ještě chybí góly. V pokutovém území odváděl dobrou práci, jen tam nebylo to finále," mrzelo Ancelottiho.

Fotbalista Realu Madrid Toni Kroos během utkání Ligy mistrů s Tiraspolem.

Juan Medina, Reuters

Kouč se po závěrečném hvizdu zlobil i na rozhodčí. Vadilo mu, že dostal žlutou kartu. „Měl jsem problém se čtvrtým rozhodčím. Byl jsem potrestán za něco, co jsem neudělal. On řekl, že jsem vstoupil během hry do hřiště. Ale to se stalo ve chvíli, kdy se řešila situace u VAR. O rozhodčích jinak nechci mluvit, ale tohle bylo z jeho strany neuctivé," povzdechl si italský kouč.

Rozčarování z výsledku vládlo pochopitelně i ve vedení španělského giganta. „To je prostě Liga mistrů, všechny zápasy v ní jsou těžké," komentoval diplomaticky propadák Realu ředitel klubu Emilio Butragueňo, někdejší vynikající kanonýr. Uvědomoval si přitom, že právě v koncovce byl klíčový rozdíl. „Měli jsme obrovský počet šancí a proměnili jen jednu jedinou," posteskl si. Na výsledku už to nic změnit nemohlo. Real selhal v koncovce podruhé v řadě, o víkendu v ligové soutěži hrál 0:0 doma s Villarrealem.

GEORGIOS ATHANASIADIS: portero visitante con más paradas realizadas (11) que gana un partido en el Santiago Bernabéu en TODA la historia de la Champions League #UCL



📝 Dida/Milan ganó con 8 paradas en 2009 y Akinfeev/CSKA ganó con 8 paradas en 2018. pic.twitter.com/vChhi96hHp — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 28, 2021

Sláva se naopak hrnula po závěrečném hvizdu na osmadvacetiletého řeckého gólmana Athanasiadise. Ten předvedl na stadionu Santiagu Bernabeu hned jedenáct úspěšných zákroků, což je podle serveru MisterChip a jeho příspěvku na sociálních sítích výkonem, který ještě nikdo v historii na půdě Realu nepředvedl. Dosavadními rekordmany byli Igor Akinfejev z CSKA Moskva a Brazilec Dida, jenž v Lize mistrů chytal v Madridu za AC Milán.