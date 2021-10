Labant už není sám. Jorginho se po 22 letech sparťanskému penaltovému exekutorovi vyrovnal

Labant oblékající v sezoně 1999/2000 dres Sparty se do historie Ligy mistrů zapsal 20. října 1999 v utkání základní skupiny v Tilburgu, kde tehdy Pražané vyhráli nad týmem Villem II po divoké přestřelce 4:3. Nejprve z 54. minutě překonal ze značky pokutového kopu Mampaye, v poslední minutě se postavil k exekuci penalty zase a vyzrál i na náhradního brankáře van Fessena, který musel mezi tyče holandského týmu pětadvacet minut před koncem.

Vladimír Labant v dresu Sparty.

Michal Beránek / CNC / Profimedia

Jorginho svedl totéž ve středu, kdy Chelsea porazila Malmö hladce 4:0. Nejdřív překonal ve 21. minutě z penalty Dahlina, dvanáct minut po změně stran vyzrál při exekuci pokutového kopu na Diawaru, který šel do brány o přestávce.

„Samozřejmě dobré, že jsem dvakrát skóroval, mnohem důležitější však bylo, že jsme vyhráli," připomínal Jorginho vyhlášený nejlepším hráčem zápasu, jak moc jeho Blues vítězství potřebovali. Díky němu se dostali v tabulce skupiny H na druhou příčku za turínský Juventus a jejich šance na postup do jarní vyřazovací fáze mají reálné kontury.

Fotbalista Chelsea Andreas Christensen skóruje.

David Klein, Reuters

„Je ovšem mrzuté, že jsme přišli o Romela a Tima," připomněl Jorginho, že vítězství mělo trochu hořkou příchuť nebo Belgičan Romelo Lukaku a německý legionář Timo Werner se zranili a už v první půli museli střídat.

„Mrzuté to je, ale musíme si poradit, najít jiné řešení a zůstat pozitivní. Lukaku má zhmožděný kotník, Werner svalové zranění. Až magnetická rezonance řekne víc, ale věřím, že nepůjde o tak vážné zranění, jak se v první chvíli zdálo. Oba byli v dobré formě, dávali góly, tvořili hru, takže představovali pro soupeře nebezpečí. Vyhrávali jsme s nimi, ale i bez nich, takže nezbude, než abychom si poradili. Teď bude záležet na hráčích čekajících na svou šanci, aby se jí chopili," glosoval pro BT Sport zasloužené vítězství trenér Chelsea Thomas Tuchel.

„Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale zdaleka to nebyl tak jednoduchý zápas, jak by se mohlo zdát. Za výhrou jsme šli ovšem s obrovským nasazením, sehráli jsme vynikající utkání a tři body se zasloužili. Teď ovšem musíme zůstat pokorní a jít podobně i do odvetných zápasů, které nás ve skupině čekají," věří Jorginho, že jeho zápis do historie Champions League pomůže Chelsea k postupu ze skupiny.