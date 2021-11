Nezastavitelný fantom Lewandowski: Strčil do kapsy Messiho i Ronalda!

Svůj stý zápas v Lize mistrů oslavil stylově. Hattrickem. A to ještě navíc zahodil penaltu. Útočník Bayernu Robert Lewandowski je nezastavitelný, třemi góly se podepsal výrazně pod výhru 5:2 nad Benfikou v úterním duelu v Mnichově. O jeho výjimečnosti vypovídá pohled do statistik Champions League. Trumfuje v nich hvězdnou dvojici Messi-Ronaldo.

Lewandowski dává góly jako na běžícím pásu napříč všemi soutěžemi. Ve 100 zápasech Ligy mistrů (v hlavní fázi jich vstřelil 81. Messi měl při zlomení hranice 100 startů na kontě 77 branek, Ronaldo 64...

„Že bylo všechno z mojí strany perfektní? Vůbec, vždyť jsem nedal penaltu," culil se po utkání Lewandowski, pro kterého to byl čtvrtý hattrick v rámci Ligy mistrů. Jen Messi a Ronaldo jich zvládli víc (oba 8). Nejprve se prosadil hlavou po centru zprava, po přestávce nejprve mazácky špičkou kopačky přehodil brankáře, v závěru si pak zpracoval dlouhý pas gólmana Neuera a vzápětí dovršil hattrick. Díky čtvrté výhře si se spoluhráči zajistili postup do jarního osmifinále.

„Lewandowski byl v prvních dvaceti minutách extrémně nespokojený, dostával málo míčů. Zůstal však trpělivý a byl odměněn," uvedl kouč Bayernu Julian Nagelsmann, jehož tým se 17 zásahy ve 4 zápasech ve skupině vyrovnal rekord Paris St. Germain ze sezony 2017/2018. Lewandowski jich obstaral téměř polovinu, s osmi trefami vede tabulku střelců Champions League.

Předčí i Haalanda

V současné formě by se přes něj nedostal do sestavy ani norský fantom Borussie Dortmund Erling Haaland, o kterém se píše v německých médích jako o budoucí posile Bayernu.

„Jasně, je to mladý útočník. Ale já jsem o deset nebo jedenáct let starší a trochu na jiné životní úrovni. Je jasné, že mnoho klubů má na očích hráče, který střílí tolik gólů. Ale pro mě je nejdůležitější, co předvádím na hřišti," podotkl Lewandowski, který díky čtvrté výhře se spoluhráči oslavil postup do osmifinále soutěže.

Fotbalisté Bayernu Mnichov se radují z branky

Andreas Gebert, Reuters

„Robert hraje jiný sport, je v jiné lize. Zbývá mu ještě pár let kariéry, může klidně dohnat Messiho a Ronalda v tabulce střelců Ligy mistrů," prohlásil bývalý útočník Bayernu Mario Gomez.

Ronaldo se v dresu Manchesteru United díky dvěma trefám v úterním duelu na půdě Atalanty (2:2) dostal na číslo 139. Messi je o 16 gólů zpátky. Trumfne nakonec Lewandowski oba klenoty?