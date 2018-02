Favorité jsou jasní. Ale jen na papíru, připomíná Guardiola před osmifinále LM

Papírově by mělo být všechno jasné. První osmifinálové zápasy Ligy mistrů, které jsou na pořadu dnes večer, mají své favority v turínském Juventusu a Manchesteru City. „Papírově možná, ale Champios League má svá specifika. Vyřazovací boje vyžadují nejen kvalitu, ale i zkušenosti a také schopnost zvládnout emoce a vypjaté okamžiky,“ upozorňuje kouč Manchesteru City Pep Guardiola, že konfrontace s Basilejí nebude pro jeho tým vůbec snadná.

Pep Guardiola chce letos vyhrát všechno, co se vyhrát dá..

Suverén anglické Premier League je přitom pasován nejen na jasného postupujícího do čtvrtfinále, ale i na jednoho z největších favoritů na triumf v letošním ročníku Ligy mistrů. Basilej by podle bookmakerů neměla mít v konfrontaci s Citizens šanci. A nic na tom nemění, že švýcarský mistr na soupeře z Ostrovů zahrát dovede. Z pěti zápasů s anglickými protivníky doma vyhrála hned čtyři. Naposledy se o tom přesvědčil Manchester United, který v listopadu v základní skupině prohrál v St. Jakob Parku 0:1.

Kouč Basileje prý recept má

„Jenže Manchester City je momentálně jedním z nejlepších mužstev světa. Nemá snad žádnou slabinu," připomíná český legionář ve službách Basileje Marek Suchý, že Guardiolův tým je v současné fotbalové hierarchii o stupeň výš než Rudí ďáblové z Old Trafford.

„Skutečně obdivuhodné, jak silným, kvalitním a hlavně flexibilním týmem Manchester City je. Dokáže měnit svou hru podle potřeby a reagovat okamžitě na hru soupeře," připojuje kouč Basileje Raphael Wicky, který netají, že je velký obdivovatelem kouče Papa Guardioly.

„Když vedl Bayern, jezdil jsem se na jeho tréninky a přípravu dívat. Myslím proto, že nás ve vzájemném souboji nepřekvapí. Mám připravený plán, ale všechno musí perfektně klapnout a k tomu musíme mít i kus štěstí, aby vyšel," slibuje, že se jeho svěřenci pokusí překvapit Citzizens stejně, jako na podzim United.

„Jestliže měl přijít čas, kdy můžeme dokázat, že patříme mezi nejlepší evropské kluby, pak je to právě letos," myslí si kapitán Citizens Vincent Kompany. „Nestačí o tom ale jen mluvit, musíme to předvést na hřišti. Nejdřív proti Basileji, pak i proti dalším soupeřům," vůbec nepřipouští, že by se snad měl opakovat loňský rok, kdy Manchester City vypadl v osmifinále s Monakem.

I čas Tottenhamu přišel, tvrdí Pochettino

Druhá dnešní konfrontace má favorita v loňském finalistovi Ligy mistrů turínském Juventusu, který je i letos v mimořádné formě.

„Znovu nás favorizují, spousta expertů si myslí, že opět dojdeme až do finále. Jenže už s Tottenhamem to budeme mít nesmírně těžké, protože Spurs udělali v posledních sezónách obrovský výkonnostní pokrok. Není to jen fyzicky výborně připravený, ale technicky výborný tým," varuje kouč Staré dámy Massimiliano Allegri.

„A navíc v jejich týmu hraje Harry Kane, který je na stejné úrovni, jako Messi, Ronaldo a Neymar. Elitní fotbalista, který je nenahraditelný a jehož cena se nedá vůbec odhadnout," přidává obránce Giorgio Chiellini.

On, stejně jako jeho spoluhráči, samozřejmě spoléhá na výhodu domácího prostředí. Vždyť Juve na svém stadiónu neprohrál v Lize mistrů už 22 zápasů. Naposledy ho tam porazil mnichovský Bayern v dubnu před pěti lety.

„I náš čas přichází," odmítá argentinský kouč Tottenhamu Maurico Pochettino, že by jeho Kohouti byli v osmifinálových duelech s Juventusem bez šance. „Proti italskému fotbalu postavenému na disciplinovanost, organizaci a defenzivě potřebujete herní invenci a inteligenci, kterou mé mužstvo. Proto se zápasů s Juve nebojíme. Ostatně, v posledních třech zápasech Premier League se soupeři z nejvyššího patra tabulky jsme dokázali, že jsme schopni porazit každého," připomínal výhry na Manchesterem United a Arsenalem a remízu na Anfield Road s Liverpoolem.