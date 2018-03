Varování se naplnilo. Higuaín rozséval ve Wembley smrt a Tottenham z Ligy mistrů vyřadil

Marně varoval kouč Tottenhamu Pochettino před svým krajanem v dresu Juventusu Higuaínem. On to byl, kdo ve Wembley rozséval smrt a londýnský celek z Ligy mistrů vyřadil. Nejprve vyrovnávacím gólem, pak přihrávkou Dybalovi, který rozhodl o tom, že loňský finalista Ligy mistrů zamířil do čtvrtfinále, zatímco domácímu Tottenhamu zůstaly jen oči pro pláč. V druhém středečním osmifinále prohrál na domácím stadiónu i Manchester City, který v sestavě poskládané z náhradníků podlehl Basileji s českými hráči Vaclíkem a Suchým 1:2. Guardiolovu týmu ovšem porážka nevadila, protože postup měl takřka jistý už před odvetou.

Neskutečné, jak obrovskou šanci Tottenham promrhal. Juventus ležel ve Wembley na lopatkách. Bezmocný, neschopný vzdoru, čekající na ránu z milosti. Domácí mu ji však nezasadili, i když měli hodinu jasně navrch a po střele Korejce Sona zaslouženě vedli.

Soupeře výtečně napadali, nedovolili mu rozehrát, natož pak založit kloudnou akci, jejich středová řada tu protivníkovu zcela vymazala. Vedoucí gól byl jen logickým vyvrcholením možností, které měli Son, Kane a znovu Son.

Ostatně, i vedoucí branka korejského legionáře byla výrazem zmaru, do něhož hosté upadali. Buffon se nepochopitelně položil na trávník dávno předtím, než Trippierova přihrávka doputovala k Sonovi. Válel se po zemi a jen užasle sledoval, jak se Chiellini marně snaží napravit jeho školáckou chybu.

Jenže po hodině přišel nečekaný zvrat. Zaúřadoval totiž muž, před nímž kouč Tottenhamu Pochetttino nejvíc varoval. Jeho krajan Higuaín to byl, kdo ve Wembley rozséval smrt. Nejprve zužitkoval přihrávku hlavičkujícího Khediry, tři minuty na to poslal přenádhernou kolmicí dopředu Dybalu a ten tváří v tvář Llorisovi obrat dovršil.

A když v hektickém závěru promarnil nejprve Son a po něm Kane hlavičkující pouze do tyče příležitost k tomu, aby vyrovnali a vynutili si tak alespoň prodloužení, varování trenéra Pochettina před Higuaínem se naplnilo bezezbytku.

Vaclík se Suchým se skalpem Citizens

Také Vaclík se na Etihad Stadium položil hned v samém úvodu zápasu s Citizens k zemi, podobně jako Buffon sáhl i on do prázdna. Na přihrávku Bernarda Silvy dosáhnout nemohl a po Gabrielu Jesusovi se jen podíval. Bez šance, aby cokoli udělal, protože na brazilského mladíka zívala prázdná brána. A takový player, jako on, se trefit samozřejmě musel, i když se do sestavy Citizens vrátil po dlouhé absenci zaviněné zraněním.

Ona ta sestava domácích byla vůbec poskládaná z náhradníků, neboť v porovnání s posledním ligovým duelem do ní zařadil kouč Guardiola jen čtyři hráče, kteří nastoupili proti Arsenalu. I tak domácí dali už po osmi minutách gól a za osm minut mohli přidat další. Gündoganovu stoprocentní šanci však Vaclík zlikvidoval a z protiútoku Basilej vyrovnala.

Citizens to pochopitelně nijak nerozházelo, z míry je dokonce nevyvedl ani druhý gól inkasovaný dvacet minut před koncem. Čtyřbrankový náskok z prvního duelu ve Švýcarsku byl příliš velký, než aby ho snad sestava náhradníků promrhala.

Nakonec sice prohrála 1:2, což znamenalo konec série trvající 36 zápasů, v nichž Citizens nepoznali doma prohru, podstatný pro Guardiolův tým byl ovšem postup do čtvrtfinále. A pro Vaclíka se Suchým, který hrál jubilejní stý zápas v evropských pohárech, pak skalp lídra Premier League.