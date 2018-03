Mourinhovi Rudí ďáblové skončili v pekle, Sevilla je vyřadila z Ligy mistrů

Rudí ďáblové skončili v propadlišti Ligy mistrů, neboť domácí osmifinálovou odvetu se Sevillou nezvládli. Francouzský legionář ve službách Španělů Ben Yedder dal totiž Manchesteru United během čtyř minut dva góly a vyřadil je. Pro kouče Sevilly netajícího se tím, že Mourinho je jeho trenérským vzorem, skvělý večer, pro jeho tým rovněž. V druhém osmifinále zlomilo AS Řím ukrajinský komplex... V čtyřech z pěti předchozích zápasů s Šachtarem Doněck prohrálo, ale když šlo v úterní noci o účast ve čtvrtfinále, důležitou partii zvládlo. Džeko to byl, kdo čtvrtým gólem v letošní Lize mistrů poslal svůj celek mezi posledních osm. Itálie tak bude mít ve čtvrtfinále dvojnásobné zastoupení.

Útočník AS Řím byl sám mezi obránci Šachtaru. Brankáře ukrajinského týmu Andrije Pjatova ale v tomto případě nepřekonal.

Aleksandar Kolarov z AS Řím se snaží obrat o míč Marlose ze Šachtaru Doněck.

Edin Džeko (vpravo) slaví svou trefu do branky Šachtaru se spoluhráčem Underem.

Sevillský Ben Yedder slaví svůj první gól do sítě Manchesteru United.

Zvolenou taktikou nemohl Mourinho svého italského kolegu ve službách Sevilly překvapit. Jasně že kouč Manchesteru United zvolil partituru, kterou vyznává. Zabezpečenou obranou, vykrývání prostoru, dlouhé míče, jejich adresátem měl být Lukaku operující na hrotu útoku.

„Učil jsem se od něho. Četl jsem všechny jeho knihy, chodil na tréninky, naslouchal mu," vyznal se Vincenzo Montella, že Mourinho byl jeho trenérským vzorem.

Proto věděl, že pro jeho Sevillu nebude ani na Old Trafford problém držet míč, trpělivě kombinovat a postupným útokem zkoušet odemknout disciplinovanou defenzivu domácích.

Režie odvety se podle této partitury skutečně odvíjela, takže logicky nenabídla příliš šancí. Sevilla pohrozila po standardní situaci, jenže Correa hlavičkoval nad bránu, s dělovkou Fellainiho na opačné straně si poradil gólman Rico.

Hned po přestávce prováhal Correa, dělající domácí obraně velké problémy, další možnost, neboť si míč v šestnáctce zpracovával příliš dlouho. Skóre nezměnil, dál ale povedl k zvýšené snaze odvetu rozhodnout v normálním hracím čase. Rashford se o to pokusil, Sánchez stejně jako střídající Pogba rovněž.

Byl to ovšem střídající francouzský legionář Ben Yedder, který dvě minuty po příchodu na trávník poslal Mourinhovy Rudé ďábly do pekel. Nejdřív zužitkoval parádní kolmici, kterou mu poslal Sarabia, čtyři minuty poté procpal hlavou míč do brány podruhé. Brankář De Gea mu k tomu nešťastně dopomohl.

Sevilla si splnila sen, její italský kouč také. „Vždy jsem toužil Mourinha porazit," přiznával před zápasem, jehož závěr sice branka Lukaka zdramatizovala, ale na historickém postupu Montellova celku do čtvrtfinále už nic nezměnila.

Džeko trefil postup

„Pasivitu od vás nechci vidět," přikázal portugalský kouč hráčům Šachtaru a ti Fonsecův příkaz respektovali. Kombinovali, drželi míč, domácí celek přehrávali. Samozřejmě k nevoli římských tifosi, kteří už po dvaceti minutách začali na svůj tým pískat. A kdo ví, jak by řádili, kdyby míč z hlavy zmateného obránce Florenziho skončil za zády užaslého gólmana Alissona...

Naštěstí pro domácí skončil vedle tyče, ale i tak vládlo na Olympijském stadiónu zděšení, jak sebevědomě a odvážně si ukrajinský protivník počíná. Nebezpečný střelecký pokus brazilského legionáře Taisona, stejně jako jeho průnik zastavený jen za cenu žluté karty pro Florenziho jen stvrzoval, jak si Šachtar troufá.

Džeko, Perotti či Ünder se naproti tomu k ohrožení brány hostů prakticky nedostali, i když brankář Pjatov je k tomu chybnými rozehrávkami vyzýval a ukrajinská obrana je snahou o vystavování do ofsajdu také provokovala.

Hned po změně stran na to ovšem doplatila, neboť Džeko se ofsajdové pasti vyhnul a střelou mezi nohama Pjatova zajistil svému mužstvu vítězství a postup. Doněck se sice pokusil zachránit alespoň remízu, ale když musel po faulu na Džeka ze hřiště Ordec a Ukrajinci dohrávali jen v deseti, proměnilo se jejich snažení v jednu velkou marnost.