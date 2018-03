Obáváme se jich. Proto budu spokojený, když neprohrají ani oni, ani my, netají své přání kouč Sevilly

Nejsou to konfrontace, jež by měly jasného favorita, ani výsledky prvních osmifinálových duelů neumocnily postupové šance některého týmu. Na účast ve čtvrtfinále Ligy mistrů může pořád pomýšlet kompletní čtyřlístek, na který dnes večer čekají odvety. Římské AS je určitě schopno zlomit komplex Šachtar a smazat jednogólové manko z prvního zápasu, Sevilla naopak po domácí bezbrankové remíze musí překvapit na Old Trafford stejně, jako to v základní skupině dokázala na Anfield Road, kde v září remizovala s Liverpoolem.

Teď by se Španělům podobný výsledek hodil. Uhrát i při dalším výletu na Ostrovy remízu 2:2 jako s Liverpoolem by znamenalo postup do čtvrtfinále Ligy mistrů, které si Sevilla ještě nikdy nezahrála.

„Víme, jak je Manchester United silný, uvědomujeme si, jak fyzicky a technicky skvěle vybavené hráče má k dispozici, takže se jich právem obáváme," pasoval italský kouč Sevilly Vincenzo Montella v souboji dvou posledních vítězů Evropské ligy do role favorita Rudé ďábly.

„Nejsou zvyklí doma prohrávat, takže budu spokojený, když neprohrají ani oni, ale ani my. Remíza 1:1 by byla dobrá a já bych ji bral," pohrával si s představou, že gól vstřelený na Old Trafford by jeho mužstvu stačil k postupu mezi osm posledních.

Není to představa nereálná, což si i kouč United José Mourinho moc dobře uvědomuje. Právě podzimní konfrontace Sevilly s Liverpoolem představují varování. Vždyť Španělé dali anglickému soupeři dva góly na Anfield Road a tři dokonce doma.

„Svědčí to o tom, jak silným mužstvem jsou, když tohle svedli. Nemám proto pocit, že bychom po bezbrankové remíze v prvním utkání byli v nějaké výhodě," připomínal Mourinho svým svěřencům, jak těžká odveta je čeká.

2 - Hoy se juegan un pase a cuartos de final de la @ChampionsLeague los dos últimos campeones de la @EuropaLeague: Manchester United (2017) y @SevillaFC (2014, 2015 y 2016). Fratricida pic.twitter.com/lHxFTC4i2d — OptaJose (@OptaJose) 13. března 2018

Pro fotbalisty AS Řím bude ještě těžší, protože první osmifinále na Ukrajině prohráli 1:2. A navíc je musí strašit vědomí, že Šachtar Doněck vyhrál čtyři z pěti vzájemných duelů a on to byl, kdo Italy vyřadil před sedmi lety v osmifinále Ligy mistrů.

„Šachtar je v lepší výchozí pozici, ale věřím, že jsme schopni uspět a do čtvrtfinále se po deseti letech dostat," doufá kouč Eusebio Di Francesco, že jeho tým ukrajinský komplex zlomí.

„Nesmíme se uchýlit k tomu, abychom bránili náskok z prvního střetnutí, musíme naopak hrát stejně aktivně, jako doma. Jen když vstřelíme nějaký gól, budeme moci pomýšlet na postup. A my toho jsme schopni, o čemž se hráči před třemi týdny sami přesvědčili. Připravili jsme si dost a dost šancí, jen zakončení scházelo," kontroval portugalský trenér ve službách Doněcku Paulo Fonseca.