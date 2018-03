Je naším požehnáním, velebil kapitán Barcelony Messiho

„Je naším požehnáním,“ skládal Messimu jednu z mnoha poklon kapitán Barcelony Iniesta poté, co hvězdný Argentinec dvěma góly a přihrávkou Dembélému porazil Chelsea a dostal svůj tým po jedenácté v řadě do čtvrtfinále Ligy mistrů. „Nebavíme se o špičkovém fotbalistovi, mluvíme o super špičkovém hráči, který nastřílí v každé sezóně šedesát branek. O nejlepším fotbalistovi na světě,“ přidával se k blahořečení kouč Chelsea Antonio Conte. „Je to luxus, když máte ve svém mužstvu Messiho,“ nepopíral trenér Barcelony Ernesto Valverde, že s třicetiletým fotbalistou v sestavě je všechno snazší.

V osmifinálové odvetě se ostatně potvrdilo, co Messi pro Barcelonu znamená. Víkendový ligový zápas v Málaze vynechal, protože musel být pochopitelně u toho, když přicházel na svět jeho třetí syn Ciro, ve středu už ale proti Chelsea nastoupil. S mimořádnou motivací, navíc už zbaven kletby, jež ho předtím v zápasech s Blues provázela, neboť gól na Stamford Bridge ji zlomil.

Courtois to v odvetě odnesl, protože Messi ho překonal hned dvakrát. Co překonal, on ho potupil jesličkami, což je pro gólmana to nejhorší, co se mu může přihodit.

„Podobných gólů mi dal už víc," připomínal Courtois svou éru v bráně madridského Atlétika. „Otravné, ale jako chlap musím přiznat chyby. Při první brance jsem nečekal, že bude střílet z tak ostrého úhlu," uznával, že Chelsea nepodržel.

Conte: Zase jsme neměli štěstí

První úder po třech minutách, druhý z nohy francouzského mladíka Dembélého po dvaceti, to samo sebou nachystanou taktickou partituru Chelsea rozmetalo.

„Nemuselo tomu tak být, vytvořili jsme si mnoho šancí, ale nedokázali je proměnit. A ani štěstí jsme zase neměli. Stejně jako v prvním utkání," povzdechl si trenér Antonio Conte, že před třemi týdny na Stamford Bridge trefil Willian dvakrát tyč a v odvetě na Camp Nou skončily rány Marcose Alonsa a Rüdigera rovněž na brankové konstrukci.

„A svou roli sehrál ještě jeden moment. Z lavičky mi přišel zákrok Piquého na Alonsa jako jasná penalta. Kdybychom snížili na 1:2, dostali bychom soupeře pod tlak," upozorňoval kouč Chelsea na sporný moment v samém úvodu druhého poločasu, který nechal slovinský sudí Skomina bez povšimnutí.

Blues se sice pokusili vzepřít křivdě, jenže Messi je definitivně dorazil. A zase střelou mezi nohama Courtoise. Argentinec ji také patřičně oslavil, neboť šlo o jeho stý gól na scéně Ligy mistrů.

„Leo je rozdílovým hráčem v každém zápase, a proto je požehnáním mít ho v mužstvu," přidával se k chvále kapitán Barcelony Andrés Iniesta.

„Úžasné na něm je, že ho nikdy neuspokojí předváděná hra ani góly, které dává. Prostě skvělý fotbalista, s nímž jsme všichni klidnější," netajil Sergio Roberto, že s Messim v sestavě naroste výkon Barcelony o třídu výš.

„Přes Lea prochází naše útočná hra, on ji ovšem povyšuje do vyšších sfér a dělá ji lepší. I proto jsme jeden z nejtěžších zápasů této sezóny zvládli," nepopíral ani trenér Valverde, že Messi byl klíčem k tomu, aby jeho tým na pátý pokus Chelsea doma konečně porazil.

„Právě proto si myslím, že jsme letos schopni Ligu mistrů vyhrát. Máme na to mužstvo, máme formu, máme Messiho. Teď ještě minimalizovat chyby v naší hře a svedeme to," věří Iniesta, že po tříletém čekání je Barcelona připravena Champions League zase vyhrát.