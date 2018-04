Výtečný Ronaldo vyřídil Juventus stejně jako v loňském finále. I Bayern nakročil do semifinále

Loni v červnu dal Ronaldo ve finále Ligy mistrů v Cardiffu Buffonovi dva góly a rozhodl o tom, že madridský Real obhájil v konfrontaci s Juventusem nejprestižnější klubovou trofej. V úterním prvním čtvrtfinále letošního ročníku Champions League se v Turíně trefil také dvakrát. Nejdřív v samém úvodu zápasu, po hodině hry pak excelentními nůžkami... Bílý balet tak může myslet na třetí triumf v řadě, neboť o třígólové aktivum (3:0), které pojistil Marcelo, se těžko nechá v odvetě příští týden na Santiago Bernabéu připravit. To o postupujícím ze druhé čtvrtfinálové dvojice se bude rozhodovat až v Mnichově, i když Bayern vyhrál v Seville 2:1.

Stačilo, aby domácí Chiellini prokázal stejný přehled a rozvahu jako Ronaldo a Juventusu se mohlo pár minut před přestávkou dýchat hned lépe. Jenže chtějte na stoperovi, aby se v gólové šanci zachoval stejně jako portugalský snajpr?! Zatímco Ronaldo byl v pravý čas na pravém místě, takže už po třech minutách dostal svůj Real do vedení, Chiellini příležitost k vyrovnání odmítl. A protože ani ruku Casemira v šestnáctce nemínil těsně před půlí turecký sudí registrovat, Bílý balet měl dál navrch.

Vzhledem k trefě Ronalda i břevnu, na němž skončila dělovka Kroose, zaslouženě, i když domácí po inkasovaném gólu odložili počáteční pasivitu, začali hrát s obhájcem trofeje otevřenou partii a měli dost možností, aby skóre alespoň srovnali.

A když deset minut po změně stran minula tečovaná střela Dybaly z trestného kopu o centimetry tyč Navasovy brány, byl s nadějemi Juventusu amen. Ronaldo se o to opět postaral. Čtrnáctým gólem, který v letošním ročníku Ligy mistrů dal a jenž stál skutečně za to.

Nejdříve totiž využil fatálního nedorozumění Buffona s Chiellinim, chytře našel Carvajala, který mu vzduchem míč vrátil, aby se Ronaldo mohl blýsknout excelentními nůžkami.

Turínské Staré dámě zněla hrana. Zvláště, když po třech dalších minutách musel z placu faulující Dybala, takže domácí dohrávali jen v deseti. Brazilec Marcelo jim tudíž docela snadno připomněl, že jsou výkonnostně o level níž než jeho Real.

Přidal totiž třetí branku, takže Juventusu se po závěrečném hvizdu musely vybavit hořké vzpomínky na loňské finále v Cardiffu, v němž prohrál rovněž tříbrankovým rozdílem. Tentokrát jen u něho zůstat nemuselo, protože v závěru trefil Kovačič břevno a Ronaldo nezužitkoval dvě obrovské šance, jimiž mohl završit hattrick

Bayernu pomohl vlastenec

Etuda to byla krásná... Argentinec Correa ji dokonce zakončil pádem plavmo poté, co se v šestnáctce Bayernu prosmýkl kolem Boatenga a Vidala. Nahrál ho ovšem tak teatrálně, že si penaltu nevymodlil a dostal naopak žlutou kartu. Svůj tým ale natolik vyburcoval, že mohl jít do vedení. Sarabia se totiž ocitl deset metrů od Ulreichovy brány v ideální palebné pozici, jenže trefil pouze tyč.

I tyto dva momenty ovšem dokazují, že Sevilla nastoupila k partii s Bayernem bez sebemenšího respektu. Nechala sice německého šampióna hrát a kombinovat, vůbec ji nevzrušovalo, že hosté mají častěji míč pod kontrolou, protože spoléhala na rychlé výpady. A ten Sarabiův vyšel po půlhodině přímo dokonale. Pětadvacetiletý domácí záložník byl v šestnáctce v souboji o míč důraznější než bránící Bernat a gólman Bayernu se natahoval po střele marně.

Německý suverén však odpověděl promptně. Namísto zraněného Vidala přišel na hřiště Rodríguez a během minuty se postaral o vyrovnání. Vysunul totiž Ribéryho, jehož centr hledající Lewandowského si srazil do vlastní brány nešťastník Navas.

Smršť šancí před oběma gólmany v úvodních minutách druhé půle rozřešení nepřinesla, ale Bayern se i tak rozjel a s přibývajícími minutami měl stále víc navrch. Herně i šancemi, jež si připravoval.

Domácí gólman Sorria dlouho odolával, zlikvidoval střelu Martíneze i třeba Rodriguéze, ale hlavičkující Alcántara na něho přece jen vyzrál. Sevilla sice v závěru hrozila a Ramiréz měl k vyrovnání blízko, jenže podruhé už Ulreicha nepřekonala.

Hosté výhru uhájili a před odvetou za týden v Allianz aréně jsou blízko tomu, aby zlomili španělské prokletí. V posledních čtyřech sezónách Ligy mistrů totiž pokaždé vypadl se španělským soupeřem.