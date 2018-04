Musíme se zlepšit, káral Heynckes borce Bayernu, byť slavili sedmou výhru v řadě

Robert Lewandowski z Bayernu se raduje z gólu, který si do vlastní brány vstřelil Jesus Navas (není ne obrázku).

Pablo Sarabia posílá Sevillu do vedení proti Bayernu ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

„Do zápasu jsme skvěle vstoupili, ale pak jsme ztráceli míče a neměli dobrou organizaci ve středu pole," posteskl si Jupp Heynckes, trenér Bayernu, když rekapituloval průběh úvodních devadesáti minut čtvrtfinálové konfrontace se Sevillou.

„Od desáté minuty až do přestávky jsme vůbec nehráli dobře," připustil záložník bavorského týmu Franck Ribéry. „Trenér nebyl s naším výkonem spokojený a v šatně nám vše patřičně zdůraznil. Ale my jsme sami věděli, že pouštíme Sevillu snadno do šancí, děláme příliš mnoho chyb, naše hra nemá tempo a v záloze nefungujeme dobře," přitakával útočník Thomas Müller.

Však také Bayern teprve podruhé v sezóně při zápasech Ligy mistrů a poprvé pod taktovkou trenéra Heynckesse v nejprestižnější klubové soutěži Evropy prohrával, když bavorskou obranu pokořil Pablo Sarabia. Přitom mohlo být mnichovskému týmu ještě hůře, neboť tentýž borec měl po dvaceti minutách stoprocentní šanci, jenže ve vyložené pozici minul branku.

„Prvních třicet minut bylo v našem podání skvělých a náskok mohl být výraznější," posteskl si záložník Sevilly Steven N´Zonzi. Jenže s přibývajícími minutami Bayern převzal otěže a zdálo se, že na domácích se navíc projevuje sobotní duel s Barcelonou, v němž brali remízu 2:2. Od živého a velmi agresivního pojetí s velkou kontrolou míče Sevilla postupně upustila, za což zaplatila

Klíčovou postavou mnichovského obratu byl Franck Ribéry, po jehož akcích dvakrát skončil míč za zády brankáře Sevilly, byť jednou jej tam dopravil spoluhráč. „Dobře jsme zareagovali na hru Sevilly, po přestávce už byl náš výkon velice dobrý. Prostě jsme si uvědomili, že Liga mistrů neskýtá prostor pro chyby a ani kratičký výpadek koncentrace. Ještě nejsme v semifinále, ale výhra nám dodá klid," přemítal francouzský záložník ve službách Bayernu.

Ten odvrátil šestou prohru Bayernu v řadě v Lize mistrů na půdě některého ze španělských soupeřů a naopak se nyní bavorský gigant pyšní skvostnou sérií sedmi výher v soutěži v řadě. „Z hlediska psychického rozpoložení bylo důležité, jak rychle jsme dokázali vyrovnat, byť jsme měli štěstí. Každopádně za výkon ve druhém poločase jsme si vítězství zasloužili. Jestliže však chceme ovládnout celou soutěž, musíme se zlepšit," vyřkl jasný cíl Heynckes, jenž se pyšní dokonce dvanácti výhrami v soutěži v řadě.

Sevilla se nyní může utěšovat vzpomínkou na osmifinále, kdy postup vybojovala po vítězství na půdě Manchesteru United. Jenže tehdy doma uhrála bezbrankovou remízu. „Vyhrát v Mnichově není nemožné," přesvědčoval N´Zonzi, byť Bayern v probíhající sezóně doma ztratil jen při dvou remízách s Herthou a Wolfsburgem.