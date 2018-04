„Nepochybně Ronaldo vstřelí ještě spoustu branek, ale dost možná už nikdy tak krásnou," uvedl server uefa.com. „Jo, byl to skvělý gól. Fantastická trefa," usmíval se hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo do kamery po zápase, v němž jeho tým slavil tříbrankové vítězství. „Neočekával jsem, že ta střela skončí gólem," přiznával.

„Jsem šťastný, že jsem pomohl týmu dvěma góly. Byla to skvělá noc. Hráli jsme hezký fotbal, náš výkon byl úžasný. A vyhrát o tři branky na hřišti vynikajícího týmu jako je Juventus je prostě výborné," rozplýval se Ronaldo, který skóroval v desátém utkání Ligy mistrů v řadě, čímž ustanovil nový rekord soutěže. Dosud jej zásahy v devíti po sobě jdoucích utkáních držel Ruud van Nistelrooij.

„Cristiano je ve skvělé formě," smekl nad výkonem největší hvězdy Bílého baletu trenér Realu Zinédine Zidane. „Ale můj gól ve finále Ligy mistrů proti Leverkusenu byl lepší," žertoval bývalý vynikající francouzský záložník v připomínce trefy, kdy po centru Roberta Carlose z levé strany napálil míč volejem z hranice velkého vápna do šibenice a zařídil tak pro Real triumf v soutěži.

Kamery trenéra Bílého baletu bezprostředně po Ronaldově druhé trefě v úterním duelu zachytily, jak obdivně reaguje na parádní zásah. A nebyl sám...

„Viděl jsem spoustu gólu, ale co předvedl Ronaldo je naprosto úchvatné," uvedl na twitteru bývalý vynikající anglický útočník Gary Lineker. „Cristiano nyní může opustit planetu Zemi a hrát proti marťanům, protože tady už udělal všechno," napsal k fotografii s gólovým okamžikem Ávaro Arbeloa, bývalý španělský obránce a mistr světa.

Majitel Zlatého míče 2001 a bývalý kanonýr Michael Owen fanoušky nabádal, aby neodcházeli spát, aniž by Ronaldovu trefu viděli. „O můj bože, jestli máte v plánu udělat dnes večer jednu věc, pusťte si druhý gól Cristiana. Nemám slov, kterými bych to popsal," uvedl obdivně bývalý skvělý fotbalista. „Zapamatujte si, co jste dělali v 64. minutě toho zápasu, protože daný okamžik vstoupí do dějin," uvedli nadšeně komentátoři uefa.com.