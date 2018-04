Citizens utrpěli v bitvě o Anglii tvrdý knokaut, Barceloně pomohly vlastní góly Italů

Budoucí anglický šampión vystřízlivěl ze svého snu, že by v letošní sezóně mohl opanovat i Champions League. A dokonce už ve čtvrtfinále! V prvním díle bitvy o Ostrovy totiž Manchester City prohrál s Kloppovým Liverpoolem vysoko 0:3, takže odveta příští týden bude pro Citizens komplikovaná. Smazat tříbrankové manko bude pro Guardiolovy svěřence po k.o. utrpěném na Anfield Road hodně složité. To Barcelona poletí do Itálie v klidu, neboť v prvním duelu porazila AS Řím 4:1 a je tak už de facto v semifinále.