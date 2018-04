Klopp byl opět Guardiolovým prokletím. Zase mu znechutil výpraskem večer

Prostě to na Guardiolu umí, v tom to je. Třináctkrát se Jürgen Klopp se španělským trenérským mágem utkal a hned šestkrát měl navrch. Ve středeční první čtvrtfinálové partii Ligy mistrů zase. A dokonce až tak, že Guardiola seděl na lavičce s hlavou v dlaních a nevěřícně třeštil oči. Takový výprask. Třígólová potupa. Nabořený sen, že by k primátu v Premier League mohl přidat i triumf v Champions League. „Máme ještě devadesát minut,“ utěšoval se, když první díl pohárové bitvy o Anglii skončil. Co jiného mu také zbývalo, když dostal od Kloppova Liverpoolu další lekci?