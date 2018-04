Senzace! Schickův AS Řím vyřadil z Ligy mistrů Barcelonu, Liverpool jde dál přes Citizens

Senzace! Fotbalisté AS Řím, v jejichž dresu hrál do 73. minuty i český útočník Patrik Schick, vyhráli v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů nad Barcelonou 3:0 a slaví postup do semifinále. Katalánci přitom vyhráli doma 4:1, ale v odvetě selhali. Liverpoolští si na stadión Manchesteru City přivezli výhru 3:0 a postup potvrdili vítězstvím 2:1.