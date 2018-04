Drama jako od Hitchcocka! Penalta v nastavení vyřadila Juventus, červená karta ukončila Buffonovu kariéru

Drama hodné mistra hororů Hitchcocka! S penaltou, která rozhodla o postupu madridského Realu do semifinále Ligy mistrů, ale také s červenou kartou pro brankářskou legendu mezi tyčemi Juventusu Buffona, jenž se na Santiago Bernabéu rozloučil neslavně s kariérou na evropské scéně. Stará dáma po takticky mistrném výkonu sice smazala v odvetě tříbrankové manko z domácího zápasu, ale penalta proměněná Ronaldem v sedmé minutě nastavení rozhodla o jejím vyřazení. S Realem postoupil mezi čtyři poslední podle očekávání mnichovský Bayern, jemuž v domácí odvetě se Sevillou postačila i bezbranková remíza.

Cristiano Ronaldo v extázi. Doslova v hodině dvanácté proměnil penaltu a zajistil Realu Madrid postup do semifinále Ligy mistrů.

Brankář Juventusu Gianluigi Buffon odchází z trávníku poté, co byl v nastavení čtvrtfinálové odvety LM vyloučen.

Cristiano Ronaldo po střetu s Medhim Benatiou padá v pokutovém území, penalta to nebyla.

Jedno kouč Juventusu Allegri moc dobře věděl. Bez Ramose bude obrana Bílého baletu zranitelná víc než kdy jindy. A druhé zjištění logicky přidal - přes ofenzivně laděného Brazilce Marcela lze nejsnáze táhnout akce, po nichž se může dostat k zakončení Mandžukič.

Taktika skutečně fungovala dokonale. Hned ve druhé minutě získal Douglas Costa míč, Khedirovi nabídl Marcelo skutečně čas a prostor k centru a hlavičkující chorvatský snajpr pohodlně skóroval poprvé. Po pětatřicet minutách turínští fotbalisté akci okopírovali. Střídající Lichtsteiner centroval, Mandžukič se dostal nad Carvajala a hlavou skóroval podruhé.

Vyprodané Santiago Bernabéu se otřáslo hrůznou představou, že by domácí Real mohlo postihnout to, co potkalo den před tím v italské metropoli Barcelonu.

Zvláště, když Bale trefil efektní patičkou jen boční tyč, Varane orazítkoval břevno a Isco sice branku dal, jenže ta pro ofsajd neplatila. A ke všemu se ani Ronaldo ne a ne prosadit, což se promítalo do toho, že se s ubíhajícími minutami stále více zlobil a rozhazoval rukama, než aby hrál.

Po změně stran už sice střílet začal, jenže Buffon v utkání nabízejícím spoustu vzrušujících situaci před oběma brankami, držel čisté konto, takže jeho spoluhráči mohli udeřit potřetí. Pomohl jim k tomu opět centr z pravé strany, který gólman Navas neudržel, takže Matuidi pohodlně skóroval potřetí.

A to už se hrůzou třáslo nejen Santiago Bernabéu, ale i nervózní Real, jenž ani v závěrečném náporu Buffonovi gól nedal. A to k tomu měl Varane hned dvakrát hodně blízko.

Až v sedmé (!) minutě nastavení však Real osmý postup do semifinále Champions League v řadě zachránil. Vazquéz se dral do šance, Benatia ho v šestnáctce zastavil faulem a sudí Michael Oliver nejenže nařídil penaltu, ale ještě za protesty vyloučil Buffona.

Exekuce pokutového kopu se ujal Ronaldo, bezpečně ho proměnil a celý Madrid si oddechl. Postup Bílého baletu byl zachráněn.

Bayern si postup pohlídal

To tak, chtít Bayern překvapit a zaskočit. Opětovný německý mistr je příliš zkušeným a mezinárodně protřelým mužstvem, než aby připustil nějaké komplikace. Zvláště s vědomím, že má po prvním duelu o gól navrch.

Když gólově nezužitkoval převahu v úvodních minutách, neboť střela Rodriguéze španělskou bránu minula a hlavičku Lewandowského dokázal Soria vyrazit, vsadil na klid, jistotu a rozvahu. Na trpělivost také. Nechal Sevillu hrát a podnikat rychlé výpady, přičemž sám čekal na příležitost, která měla přijít.

Hummels se do ní v závěru první půle dostal, ale jeho rána šla těsně vedle, tři minuty poté sice pálil Ribéry přesně, jenže gólman Soria se vytasil s bravurním zákrokem a střelu vyrazil. A zanedlouho zkazil francouzskému legionáři zase, i když šlo o šanci stoprocentní.

Hlavně Soriovou zásluhou tak Sevilla i po první půli dýchala mohla pořád doufat. A dýchala i po půli, kdy Lewandowski v obrovské příležitosti trefil jen boční síť.

Jenže když po hodině hry trefil hlavičkující Correa jen břevno, naděje Sevilly na dva potřebné góly se čím dál tím víc rozplývaly, až se v Allianz areně utopily docela. Bayern si postup zkušeně pohlídal a po roční odmlce zamířil opět do semifinále.

Los semifinálové fáze, kam se již v úterý kvalifikovaly AS Řím a Liverpool, se uskuteční v pátek od 13 hodin v Nyonu.