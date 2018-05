NEPOCHOPITELNÉ, proč se UEFA tak zarputile brání zavedení videa do Ligy mistrů. A není přitom rozdílu mezi staromilsky smýšlejícím ukrajinským normalizátorem Hrihorijem Surkisem sedícím v jednom ze šesti místopředsednických křesel a slovinským prezidentem Aleksanderem Čeferinem, u něhož se po zvolení do funkce přece jen očekával novátorský přístup a myšlení odpovídající jednadvacátému století. Opak je ovšem pravdou...

NEPOCHOPITELNÉ, jak ostře se první muž evropského fotbalu vyhranil proti videosystému VAR a jak se snaží jeho přínos pro regulérnost nejprestižnější evropské klubové soutěže bagatelizovat a zpochybnit. Na únorovém kongresu UEFA v Bratislavě argumentoval tím, že nikdo zatím přesně neví, jak video při zápasech funguje, o pár týdnů později, kdy FIFA definitivně posvětila použití videa při letním světovém šampionátu, zase přispěchal s tvrzením, že je třeba vyčkat, jaké zkušenosti s ním v Rusku udělají. Jednou si vezme za rukojmí diváky, kteří by podle jeho mínění měli v případě sporných situací a jejich řešení u monitorů v názorech a úsudcích zmatek, a když ho FIFA o tento argument připraví tím, že od Moskvy po Jekatěrinburg bude na obrazovkách během zápasů promítat videozáznamy i s patřičným vysvětlením, co a proč rozhodčí právě posuzuje, zaštítí se zájmy celého fotbalu, které jsou povýšeny nade vše. A aby se snad předešlo lamentování a zabránilo se kverulantskému naléhání, aby video bylo zavedeno do Champions League hned a okamžitě, usnese se evropská bafuňářská generalita, že něco podobného rozhodně nepřipustí. A svou si prosadí, takže si nechá posvětit, že ani v sezóně 2018/19 nebude přicházet v úvahu, aby o sporných situacích v Lize mistrů rozhodovalo video.

NEPOCHOPITELNÉ usnesení. Zvláště po všech soudcovských excesech a úletech, které vyřazovací zápasy Champions League v nedávných dnech a týdnech přinesly. V odvetném čtvrtfinále na Santiago Bernabéu mezi Realem a turínským Juventusem, ve středeční semifinálové partii AS Řím s Liverpoolem i o den dříve v Madridu v duelu Bílého baletu s mnichovským Bayernem. Neodpískané penalty za evidentní hraní rukou Marcela nebo Alexandera-Arnolda, tolerované ofsajdy, z nichž padají góly, jako tomu bylo na Anfield Road, nebo naopak ofsajdy chybně odmávané, ze kterých by zase branky padly, což byl pro změnu případ z římského Stadio Olimpico. A také červených karet, které se v rukou rozhodčích Olivera a Čeferinova krajana Skominy objevily nebo objevit měly.

„NEPOCHOPITELNÉ, proč se systém VAR nepoužívá v nejdůležitějších klubových soutěžích na světě," hřímal sportovní ředitel AS Řím Monchi po semifinále s Liverpoolem a vypočítával, že jeho tým měl kopat minimálně dvě penalty, připsat si na konto gól po akci Džeka a poslední půlhodinu dohrávat proti soupeři oslabenému o vyloučeného Alexandera-Arnolda. „Jsem sice Španěl, ale nastal čas, aby italský fotbal pozvedl svůj hlas, protože to, co jsme viděli dnes večer, bylo šokující," vyzval Monchi k jednotnému odporu proti generalitě UEFA rigorózně lpící na svých zkostnatělých stanoviscích. Monchi nebyl ostatně tím prvním, kdo se ozval. I majitel Juventusu a zároveň předseda evropské klubové asociace ECA, sdružující většinu účastníků Ligy mistrů, Andrea Agnelli se proti UEFA ostře vyhranil a dožadoval se promptního zavedení videa, prezident Bayernu Karl-Heinz Rummenigge se po madridském zářezu rovněž ozval.

„NEPOCHOPITELNÉ, když se tohle všechno děje v zápasech, v nichž jde o prestiž a zúročení celoroční práce," hřímal Monchi. „Hlavně však jde o peníze. O moře peněz," nepopíral Andrea Agnelli, že ještě větší stimul představují stamiliónové odměny pro oba finalisty, pro vítěze Champions League pochopitelně ještě násobené. A nejde samo sebou jen o finance z účtu UEFA, ale i od sponzorů, partnerů, televizních společností jednajících s vítěznými kluby o prodeji práv na sezóny příští. Monchi dokonce předhodil fotbalovým mocným sedícím ve švýcarském Nyonu k přemítání vox populi, podle něhož by se v případě použití videa neutkal v Kyjevě Real s Liverpoolem, ale Bayern s AS Řím.

POCHOPITELNĚ, že podobné finále by nebylo zdaleka tak přitažlivé, jako bude konfrontace Realu s Liverpoolem. Ani pro diváky, natož pro televizní společnosti, které za vysílací práva na Ligu mistrů poukazují na konto UEFA obrovské sumy peněz. Samo sebou nikoli z lásky k fotbalu a snahy o blaho a zážitky fanoušků, ale proto, aby jich prodejem reklam vygenerovaly ještě víc zpátky. Podobný tanec financí ovšem zaručí jen skutečně atraktivní a po celém světě sledovaný šlágr, jaký slibuje střet Bílého baletu s Reds, Ronalda se Salahem, Benzemy s Maném, Zidana s Kloppem. O další důvod víc, aby se do Ligy mistrů nějaké video nepletlo.