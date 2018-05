Není krásnější pocit než držet ušatý pohár nad hlavou, říká kapitán Realu Ramos

Co pro vás třetí finále Ligy mistrů v řadě znamená?

Obrovskou motivaci dosáhnout něčeho, co se ještě nikomu v novodobé historii této soutěže nepovedlo. Real Madrid vyhrál šestkrát Pohár mistrů a stejný počet trofejí má i v následnické Lize mistrů. Stále jde o ten krásný ušatý pohár. Máme šanci ho získat potřinácté a já počtvrté. Ten okamžik, kdy ho zvednete nad hlavu je nejkrásnější. Pro takové chvíle podstupujete denní dřinu na tréninku, bitvy na trávnících. A když vidíme radost, kterou jsme udělali fanouškům, ten nádherný pocit se násobí. Věřím, že to bude krásná kyjevská noc. Noc Realu Madrid...

Tahle sezóna se ale Realu na domácí scéně nepovedla, čím to?

Rozhodně jsme do ní šli s cílem obhájit titul a udělat maximum pro double. Začali jsme ji výhrou ve španělském Superpoháru 5:1 nad Barcelonou a v Superpoháru jsme porazili Manchester United 2:1. V La Lize se nám pak tolik nedařilo, ztráceli jsme hodně doma. Nezvedli jsme se ani po prosincovém vítězství na mistrovství světa klubů. Ale máme tři trofeje, sezóna není tak špatná. A bude skvělá, když v sobotu přidáme čtvrtou, tu nejcennější.

Liverpool má silnou ofenzívu, už dlouho tuhle trofej nevyhrál. Bude hodně hladový...

To my také. Má skutečně výborné útočníky, ale to my také. Myslím si, že máme o něco lepší obranu. Ne kvůli mně, hlavně kvůli mým parťákům.

Nemáte přeci jenom ze Salaha, Firmina a Maného obavy?

Nemáme, ale cítíme k nim respekt a úctu. Liverpool není jen o těchto třech. Jsme Real Madrid, nejlepší klub na světě, ale respekt máme ke každému soupeři. Oni také vědí, že Real není jen Ronaldo nebo Ramos. Máme vyváženější mužstvo co do kvality v jednotlivých řadách.

V čem je naopak síla Realu?

V tom, že je to Real, což zahrnuje vše. Skvělé fotbalové individuality, které pracují pro tým. Jinak by přeci nebylo možné, abychom osmkrát v řadě postoupili do semifinále Ligy mistrů, počtvrté za pět let hráli finále a třikrát ho vyhráli. Věřím, že v sobotu v noci vám řeknu že už čtyřikrát, z toho potřetí v řadě.

Což když prohrajete?

Někteří lidé si myslí, že jsme neporazitelní. Právě tato sezóna ukázala, že to není pravda. Soustředili jsme se na Ligu mistrů a chceme naši cestu dotáhnout do vítězného cíle. Den, kdy prohrajeme finále, nejspíš jednou přijde. Musí to být hrozný pocit, když skončíte pod vrcholem. My jsme také byli nejednou blízko porážky, shodou okolností to bylo v letech 2014 a 2016 s Atlétikem Madrid. Zvládli jsme to... Doufám, že já u prohry ve finále nebudu, tedy minimálně, že letos k ní ještě nedojde.

Výsledek finále může ovlivnit osud kouče Zinedina Zidana. Uvědomujete si to?

Rozhodnout může o osudu mnoha hráčů. A Zizou? Výsledky mluví samy. Je to skvělý trenér, už to dokázal mnohokrát a jsme hrdí na to, že je tím, kdo řídí loď Realu. Je to respektovaný kouč i parťák. Rozumí nám a ví, co je třeba udělat pro vítězství. Porážky nejsou jeho vina, on na hřišti není, ty jdou za námi. Doufám, že nás povede ještě dlouho.