Brutální scény v Kyjevě! Fanoušky Liverpoolu napadli maskovaní útočníci

Zhruba deset maskovaných útočníků napadlo ve čtvrtek ve večerních hodinách v jednom z barů v Kyjevě skupinku fanoušků Liverpoolu, kteří do metropole dorazili před sobotním finálovým zápasem fotbalové Ligy mistrů. V něm se anglický klub utká od 20:45 s Realem Madrid. Výsledkem ataku bylo několik krvavých zranění, dva zahraniční návštěvníci museli vyhledat ošetření a dva výtečníky ukrajinská policie zatkla, informuje agentura AP.

Atmosféra v nejmenovaném baru poblíž Olympijského stadiónu v Kyjevě kolem 20:30 zhoustla poté, co skupinku anglických fandů napadla parta maskovaných agresorů v kapucích. Vzduchem létaly nejen údery, ale také stoly, židle, sklenice i láhve.

„Zaútočili na nás jako smečka psů, přitom my jsme večeřeli, nijak jsme je neprovokovali. Přijel jsem sem kvůli fotbalu, ne se rvát, ale jsme tu sotva čtyři hodiny a už nás napadli. Bylo to strašné, snažil jsem se jen dostat ven," vykládal 50 letý Jason Frost serveru The Mirror.

List v této souvislosti připomíná jen měsíc starý útok rowdies z AS Řím, při kterém utrpěl 53letý irský fanoušek Liverpoolu a otec tří dětí Sean Cox těžká poranění hlavy a stále zůstává v nemocnici. V souvislosti s napadením byli zatčeni dva Italové, anglický tým nakonec první semifinále Ligy mistrů vyhrál 5:2.

Incident vyvolává obavy z možných dalších násilností, protože k závěrečnému duelu Champions League míří z Anglie i ze Španělska tisíce fanoušků. Pořádkové síly v ukrajinské metropoli jsou proto v plné pohotovosti.