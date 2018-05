Dva gólmanovy podrazy a parády á la Bale. Real slaví v Lize mistrů třetí triumf za sebou

Nikdo nesvedl v Lize mistrů to, co madridský Real. A jen dva trenéři v historii nejprestižnější evropské klubové soutěže dokázali to, co Zinedine Zidane s Bílým baletem. Španělský klub porazil v kyjevském finále Liverpool 3:1 a ovládl Champions League potřetí v řadě. Německý gólman Reds Loris Karius mu k tomu dvěma neskutečnými kiksy vydatně dopomohl, dvě gólové parády velšského náhradníka Garetha Balea ve službách Realu ovšem také.

Neskutečné, jaký podraz německý gólman Karius spáchal. Na Liverpoolu, na svém krajanovi Kloppovi rovněž.

Balón měl v rukou, mohl si vybrat kteréhokoli spoluhráče, jemuž míč pošle, ale on ho hodil přímo na nohu atakující Benzemy. Tak nešikovně, ba doslova lajdácky, že Real přišel v Kyjevě k vedoucím gólu tak lacino, jako snad v žádném zápase končící sezóny.

A to šlo prosím o finále Ligy mistrů.

A navíc proti Liverpoolu v té době doslova zdecimovanému poté, co přišel o svou největší hvězdu Mohameda Salaha.

Ramos totiž položil egyptského fantoma v 26. minutě na kyjevský trávník podobně, jako Krpálek Ázerbájdžánce Gasimova na tatami v olympijským Riu.

Jen ipon srbský sudí Mažič nezahlásil. A zlatou medaili kapitán Bílého baletu za předvedený chvat rovněž nedostal. Zato Salah okamžitě tušil, že je zle. Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp také.

Půlhodina a egyptský fantom skončil

Ramos totiž dopadl na Salahovu ruku vší vahou, takže nejlepší hráč nedávno završeného ročníku Premier League se chytil za rameno a zkřivil tvář bolestí. Ruka mu zůstala pod Ramosovým tělem a on hned věděl, že je zle.

Čtyři minuty sice ještě na hřiště vydržel, po půlhodině ho však opustil. Se slzami v očích a s bolavou duší, protože největší zápas dosavadní kariéry pro něho skončil dřív, než ho Liverpool s Realem pořádně rozehrály.

Přitom on to byl, kdo se pokoušel dát finálové konfrontaci patřičné grády od prvních vteřin. To když záhy po zahajovacím hvizdu poslal do šance Maného, jenž v madridské šestnáctce padl, aniž by si ovšem vysloužil pozornost sudího, natož aby se dočkal penalty.

Salah o sobě dával během půlhodinového účinkování vědět, jenže jeho snažení efekt nepřineslo. Obrana Realu na něho dohlížela bedlivě, než aby se mohl dostat do opravdové šance. To rána Alexandera-Arnolda představovala pro Navase daleko větší nebezpečí, jenže kostarický gólman si s ní poradil.

Ani Bílý balet hrající od 35. minuty bez zraněného Carvajala se do pořádné šance v první půli nedostal. Až 43. minuta představovala výjimku. Benzema po předchozí hlavičce Ronalda vyražené Kariusem sice míč do sítě dopravil, jenže gól pro předchozí ofsajd neplatil. Srbští sudí ho zaregistrovali, aniž k tomu potřebovali video.

Bale přišel a za tři minuty rozhodl

Kariusův úlet ovšem Liverpool nepoložil. Už za čtyři minuty se v euforii topili i Reds. Lovren totiž vyhrál hlavičkový souboj s Ramosem a Mané procpal míč za Navasova záda.

Gólmanův hřích byl odčiněn, Kloppův tým vstal v Kyjevě podruhé z mrtvých. Ovšem jen na necelých deset minut, protože německému trenérovi prostě fotbalový osud nepřeje, aby velké finále vyhrál.

Nesvedl to v Lize mistrů proti Bayernu, nedokázal to ani s Reds ve finále Evropské ligy proti Seville, při třetím pokusu se musel sklonit před Realem.

Bale za to mohl. Parádní zadovka, kterou náhradník v dresu Realu tři minuty po příchodu na hřiště po centru Marcela vystřihl a na niž nemohl Karius reagovat.

Real dvacet minut před koncem podruhé vedl a k třetímu triumfu v Lize mistrů v řadě už s přehledem dokráčel. Střela, kterou Mané v 70. minutě orazítkoval tyč, na tom nic nezměnila. Trefy do brankové konstrukce tím byly srovnány, neboť krátce po přestávce i Isco mířil do břevna, skóre však nikoli.

Naopak Gareth Bale zažívající v Kyjevě velký den ho změnil. Znovu ovšem po neuvěřitelném kiksu Kariuse, jemuž dalekonosná střela velšského snajpra mířící doprostřed brány vypadla z rukou.

Bylo rozhodnuto.

Karius nevěřícně klesl na kolena, Liverpool s ním. Zato Real se opájel třetím triumfem v řadě.